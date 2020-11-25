لطمة جديدة على وجه السيسي.. “جوجل” يخطط لربط السعودية وإسرائيل بكوابل انترنت بعيداً عن “جشع” المصريين

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن عملاق الانترنت “غوغل” يخطط لمد كابل من الألياف البصرية يربط بين إسرائيل والسعودية دون المرور بمصر، مشيرةً إلى أن المسار الجديد سيكون لتجاوز الرسوم المرتفعة التي تفرضها القاهرة على شركات الاتصالات.

وأوضحت الصحيفة، أن غوغل، ترى في ذلك تجاوز للمخاطر المحتملة لمرور الكابل في البحر الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بالأعطال المحتملة بسبب حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة، لافتةً إلى أن الكابل “بلو رامان” سيربط في النهاية بين الهند وأوروبا، مشيرة إلى أن الشبكة الجديدة ستفتح ممراً جديداً أمام حركة الإنترنت العالمية.

والمشروع الذي يربط الهند وأفريقيا، ايضاً، هو أحدث مشاريع البنية التحتية الدولية لشركة “غوغل” في بناء شبكة تمتع بقدرات أكبر لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو والبحث والمنتجات الأخرى.

ويبلغ طول الكابلات أكثر من 5 آلاف ميل، وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، وأطلق على المشروع “بلو رامان” تيمنا بعالم الفيزياء الهندي تشاندراسيخارا فينكاتا رامان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غوغل ستتجه إلى شركاء الاتصالات للمساعدة في تمويل المشروع، بما في ذلك شركة الاتصالات العمانية وشركة “تيلكوم ايطاليا”.

وفي السياق، حذر أشخاص مطلعون على المشروع من أنه من السابق لأوانه الإعلان عن المضي قدماً في المشروع، نظراً لأن الكابل يتجاوز عدة حدود، ويتطلب موافقة العديد من وكالات المعايير، وهناك إمكانية لإعادة مسار الكابل مرة أخرى إذ حدث أي عائق جديد.

وأكدت الصحيفة أن الكابل سيجتاز “إسرائيل” والأردن فوق الأرض، ربما عبر البنية التحتية للألياف الضوئية هناك، وستساعد غوغل في مد كابل تحت البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، منوهةً إلى أن خلفية مشروع “بلو رامان” كانت اتفاقيات التطبيع الدبلوماسية والتجارية الموقعة مؤخراً بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعض دول الخليج العربي.

الجدير ذكره، أن السعودية سمحت بمرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها للإمارات والبحرين، كما أن ولي عهدها محمد بن سلمان التقى مطلع الأسبوع الجاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تربط البلدين علاقات سرية، فيما تستعد الرياض لإعلان التطبيع مع تل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل والإمارات تبحثان تدشين خط نقل بحري بعيداً عن قناة السويس وذلك عبر البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى تهميش دور مصر عالمياً وتقليص الواردات المالية من القناة للخزينة المصرية.

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