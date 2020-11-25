“تطبيع بالصلصة”.. “شاهد” بحرينية تغازل الإسرائيليين من داخل مطبخها وتفجر موجة غضب!

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا لمواطنة بحرينية من داخل مطبخها تدعم فيه التطبيع وفجرت موجة غضب.

ووفق المقطع الذي نشرته “إسرائيل بالعربية” ورصدته (وطن) فقد ظهرت السيدة البحرينية من داخل مطبخها، وهي تشرح طريقة عمل “الشكشوكة” على الطريقة الإسرائيلية.

مواطنة بحرينية تحضر الشكشوكة على الطريقة الإسرائيلية وتقول لأبناء الشعب الإسرائيلي "أهلا بكم وحياكم الله"pic.twitter.com/EATEDIf9sY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 25, 2020

ووجهت التحية للكيان المحتل والإسرائيليين وقالت إنهم مرحب بهم في بلدهم الثاني البحرين، بينما كان هناك شخص يقف بجانبها وهو من يصور.

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب الذين استنكروا تجميل وجه التطبيع القبيح بمثل هذه المقاطع، منددين بخيانة الإمارات والبحرين وعقد اتفاق سلام مزعوم مع الاحتلال برعاية أمريكية.

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