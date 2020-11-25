بحرينية مطبعة
بحرينية مطبعة
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“تطبيع بالصلصة”.. “شاهد” بحرينية تغازل الإسرائيليين من داخل مطبخها وتفجر موجة غضب!

كتب وطن
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نشرت صفحة “ بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا لمواطنة بحرينية من داخل مطبخها تدعم فيه وفجرت موجة غضب.

 

ووفق المقطع الذي نشرته “إسرائيل بالعربية” ورصدته (وطن) فقد ظهرت السيدة البحرينية من داخل مطبخها، وهي تشرح طريقة عمل “” على الطريقة الإسرائيلية.

 

 

ووجهت التحية للكيان المحتل والإسرائيليين وقالت إنهم مرحب بهم في بلدهم الثاني ، بينما كان هناك شخص يقف بجانبها وهو من يصور.

 

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب الذين استنكروا تجميل وجه التطبيع القبيح بمثل هذه المقاطع، منددين بخيانة والبحرين وعقد اتفاق سلام مزعوم مع الاحتلال برعاية أمريكية.

 

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