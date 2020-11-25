تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الهدهد

تركي آل الشيخ “يعود من الموت” ويعلن عودته للسعودية وهذا ما سيفعله بمكتبه في الرياض

كتب وطن
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أعلن رئيس والمستشار المقرب من ولي العهد ، عن عودته للمملكة عقب رحلة علاج استمرت حوالي 6 أشهر في الخارج عقب تدهور حرج بوضعه الصحي.

 

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بتويتر وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “أخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفية، أشتقت للعمل معكم ومتابعة انجازاتكم”

 

 

وتابع تركي آل الشيخ موضحا موعد رجوعه للمملكة:”التقيكم يوم الاثنين باذن الله في المكتب في الرياض الحبيبة،وحشتوني ..أخوكم.”

 

وكان تركي آل الشيخ يعاني ظروف صحية صعبة منذ فترة لم يكشف تفاصيلها حتى الآن، وخضع خلال رحلة علاجه إلى بعض العمليات الجراحية، مما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء.

 

والجدير ذكره أن تركي آل الشيخ تواجد طيلة هذه الفترة في نيويورك بالولايات المتحدة وذلك للعلاج من مرض خطير لم يحدد طبيعته حتى اللحظة.

 

وقالت تقارير إعلامية سعودية حينها إن تركي آل الشيخ وصل إلى ولاية نيويورك الامريكية إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

 

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