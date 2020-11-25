كويتي يضع خريطة فلسطين أمام منزله
كويتي يضع خريطة فلسطين أمام منزله
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الكويتي الذي وضع خريطة فلسطين أمام منزله يقوم بخطوة ثانية ويُغيظ التائهين في الأرض المطبعين

كتب وطن
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في تصرف أغاظ المطبعين والمهرولين نحو “”، عنون مواطن كويتي منزله بالمسافة التي يبعد بها عن المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل ورصدتها “وطن”، لعنوان منزل المواطن الكويتي عوض الوسمي، والذي أكد فيه أنه ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى المبارك مسافة 1244 كيلو متر.

وأشاد مغرّدون بخطوة المواطن الكويتي، معتبرين أن أهل يمثلون العروبة الحقيقية ويحملون شرف الأمة، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

 

 

وسبق للمواطن الكويتي ذاته، أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية موضحاً عليها كل المدن المحتلة.

الجدير ذكره، أن الكويت رفضت مراراً اللحاق بركب المطبعين مع إسرائيل وتربط ذلك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستكون آخر دولة تُطبع مع تل أبيب، كما أن الحكومة الكويتية رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.

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