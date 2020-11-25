الكويتي الذي وضع خريطة فلسطين أمام منزله يقوم بخطوة ثانية ويُغيظ التائهين في الأرض المطبعين

في تصرف أغاظ المطبعين والمهرولين نحو “إسرائيل”، عنون مواطن كويتي منزله بالمسافة التي يبعد بها عن المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل ورصدتها “وطن”، لعنوان منزل المواطن الكويتي عوض الوسمي، والذي أكد فيه أنه ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى المبارك مسافة 1244 كيلو متر.

هذه هي العروبة …كويتي يعنون منزله ببعده عن #المسجد_الأقصى ما أجمله من عنوان ……..وما أشرفه من مكان..كل التحايا لك أيها الشريف. pic.twitter.com/PsNExYck5H — dr.maysa almasrri (@DAlmasrri) November 24, 2020

وأشاد مغرّدون بخطوة المواطن الكويتي، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية ويحملون شرف الأمة، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

حقيقة جميلة الفكرة، اتمنى أن تنتشر. — يعرُب (@fleeb_hd) November 25, 2020

الله ثم والله ان الاقصي واهل الاقصي وفلسطين بقلوب كل الكويتيين الشرفاء ولن نطبع ولن نخذلكم ابدا ان شاء الله ولو خذلك العالم جميعاً — Old_Is_Gold (@OldMan680068) November 25, 2020

مش غريبة مثل هذه الإبداعات عن أهلنا في الكويت. ..الله يحيهم ويحميهم. …وربنا يجمعنا فيهم في صلاة في المسجد الأقصى عاجل غير آجل …وفتح قريب لفلسطين. .. — Asma Dauod (@AsmaDauod) November 25, 2020

من امام منزلنا في الكويت ❤️❤️ pic.twitter.com/zL6F83i0aL — Zeyna ElÖmeri (@ZElomeri) November 25, 2020

وسبق للمواطن الكويتي ذاته، أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية موضحاً عليها كل المدن المحتلة.

وايضاً امام منزل العم عواض الوسمي خارطة دولتنا فلسطين المحتله pic.twitter.com/9SBupdZwqo — حآدي#قهوة☕️ (@7adyalwjd) November 25, 2020

الجدير ذكره، أن الكويت رفضت مراراً اللحاق بركب المطبعين مع إسرائيل وتربط ذلك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستكون آخر دولة تُطبع مع تل أبيب، كما أن الحكومة الكويتية رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.