في حادث غامض ومفاجئ يكشف خروج الأمور في السعودية عن سيطرة النظام، أعلنت شركة للأمن البحري أن ناقلة يونانية أصيبت بلغم في ميناء سعودي حيوي.

ونقلت “رويترز” عن شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري” قولها إن الناقلة “أغراري” التي ترفع علم مالطا وتديرها شركة “تي إم إس تانكرز” اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة جراء انفجار اللغم.

وأعلنت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة “UKMO” أن إحدى السفن قد تعرضت لانفجار في ميناء الشقيق في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

#SAUDIARABIA 🇸🇦: Ambrey Intelligence has documented a recent maritime security event allegedly affecting a tanker at Shuqaiq, Jizan province. To read more about this reported incident, request a demo of the MRI Platform here: https://t.co/BjmFzJMKL9 pic.twitter.com/G4SH42N9oW

— Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) November 25, 2020