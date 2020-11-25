ابن سلمان أطلق “طويل اللسان” لمهاجمة أمريكا بعد أن وضع البيض كله في سلة ترامب وهذا ما قاله عن الإدارة الامريكية

يبدو أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، قد أصابت رجال ولي العهد السعودي “المطبلين” بالجنون، ودفعتهم لمهاجمة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي كلفهم الكثير في السنوات الاربع الماضية بعد أن حلب الرياض ومن خلفها أبوظبي.

وأطلق محمد بن سلمان، صبيه المطبل خالد الزعتر “طويل اللسان” للنباح فقال في تغريدة رصدتها “وطن”، “لن يكون ترامب افضل من أوباما، وكذلك لن يكون جو بايدن أفضل من ترامب”.

وأضاف الزعتر: “السياسة الأمريكية تعمل من أجل مصلحتها، ومن الخطأ التعويل على إدارة ترامب او إدارة جو بايدن لأنه لا أحد سيعمل لمصلحة المنطقة العربية”.

لن يكون ترامب افضل من أوباما ، وكذلك لن يكون جو #بايدن افضل من ترامب ، السياسة الأمريكية تعمل من أجل مصلحتها ، ومن الخطأ التعويل على إدارة ترامب او إدارة جو بايدن لانه لا أحد سيعمل لمصلحة المنطقة العربية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 25, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هرولة الزعتر ومشغليه على إرضاء الولايات المتحدة، معتبرين أن واشنطن تهتم بمصالحها الشخصية أكثر من أي أمر آخر، ولا يوجد لها حليف حقيقي سوى إسرائيل.

امريكا دولة مؤسسات واي رئيس بيخدم مصالح امريكا وسياستها في العالم الخارجي — Mosad Awadh🇪🇬 (@MosadAwadh) November 25, 2020

دي حاجه معروفه — Heba❤Zsc😘🇦🇹 (@Hebaaziz2020) November 25, 2020

يعيشون بالف وجه وكل وجه اقبح من الاخر . — علي محمد الاوذن (@c285a8de8805415) November 25, 2020

هههه — AbdAlrahman (@AbdAlra21353196) November 25, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وافق على بدء إجراءات نقل السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، مع التشديد على انه سيمضى قدما في معركته القانونية أمام المحاكم.

من جهته رحب فريق بايدن بقرار ترامب واعتبرها خطوة ضرورية لضمان انتقال سلس للسلطة.

وكانت مديرة وكالة الخدمات العامة أكدت أن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات مما يوفر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وجاء ذلك بعدما سمح ترامب لإدارة الخدمات العامة وهي إدارة مستقلة ببدء العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة طعنه على نتائج الانتخابات.

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