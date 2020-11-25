محمد بن سلمان أكبر الخاسرين من رحيل ترامب عن البيت الأبيض
محمد بن سلمان أكبر الخاسرين من رحيل ترامب عن البيت الأبيض
الهدهد

ابن سلمان أطلق “طويل اللسان” لمهاجمة أمريكا بعد أن وضع البيض كله في سلة ترامب وهذا ما قاله عن الإدارة الامريكية

كتب Author 2
0

يبدو أن فوز المرشح الديمقراطي في ، قد أصابت رجال ولي العهد السعودي “المطبلين” بالجنون، ودفعتهم لمهاجمة المنتهية ولايته الذي كلفهم الكثير في السنوات الاربع الماضية بعد أن حلب الرياض ومن خلفها أبوظبي.

 

وأطلق ، صبيه المطبل “طويل اللسان” للنباح فقال في تغريدة رصدتها “وطن”، “لن يكون ترامب افضل من أوباما، وكذلك لن يكون جو بايدن أفضل من ترامب”.

 

وأضاف الزعتر: “السياسة الأمريكية تعمل من أجل مصلحتها، ومن الخطأ التعويل على إدارة ترامب او إدارة جو بايدن لأنه لا أحد سيعمل لمصلحة المنطقة العربية”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هرولة الزعتر ومشغليه على إرضاء ، معتبرين أن واشنطن تهتم بمصالحها الشخصية أكثر من أي أمر آخر، ولا يوجد لها حليف حقيقي سوى .

 

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وافق على بدء إجراءات نقل السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، مع التشديد على انه سيمضى قدما في معركته القانونية أمام المحاكم.

 

من جهته رحب فريق بايدن بقرار ترامب واعتبرها خطوة ضرورية لضمان انتقال سلس للسلطة.

 

وكانت مديرة وكالة الخدمات العامة أكدت أن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات مما يوفر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة.

 

وجاء ذلك بعدما سمح ترامب لإدارة الخدمات العامة وهي إدارة مستقلة ببدء العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة طعنه على نتائج الانتخابات.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

ساعدهم في اغتيال هذا الشخص فأرسلوا له هذه المكافأة.. موقع أمريكي يكشف مفاجأة بشأن…

الهدهد

لطمة جديدة على وجه السيسي.. “جوجل” يخطط لربط السعودية وإسرائيل بكوابل…

الهدهد

ابن سلمان انتهى من قمة العشرين وتفرغ للمعتقلين.. جلسة محاكمة سرية للناشطة لجين…

الهدهد

“شاهد” عرض مسرحي إسرائيلي يسخر من الإمارات بعد أن خلع ابن زايد سرواله…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.