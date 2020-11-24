روان بن حسين
روان بن حسين
Videoحياتنا

مُعجب يقترح على روان بن حسين التعري لشحذ همم البالغين أكثر وهكذا ردت عليه وأثارت غضباً واسعاً!

كتب وطن
0

تعرضت الفاشينستا الكويتية إلى موقف مُحرج بعدما أدمنت وأصبحت تلجأ إلى الملابس الجريئة على غير عادتها، وذلك بعد انفصالها عن طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

 

وقام أحد مُتابعي روان بإحراجها حين طرح عليها سؤالاً قال فيه: “متى سنراكي في موقع “onlyfans” لترفيه البالغين بصور عارية؟”.

 

فما كان من روان بن حسين إلا الرد بالقول: “متى سنرى أمك تفعلها؟”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إجابة روان بن حسين، بالغضب بأن تُقحم والدته في إجابتها، وقالوا إنه يجب الرد عليه بصرامة ولكن دون شتم والدته، وكتب أحدهم: “هي تُظهر صدرها للجميع، ماذا تتوقع أن تأتيها تعليقات؟”.

 

وعلق آخر: ” سايقة الشرف وهي مغلفة جسمها”.

 

وكتبت أخرى: ” فعلاً المرأة عدو المرأة، لماذا لم تشتميه هو، ماخل والدته أو أخته أو أهله؟ ربما والدته إنسانة صالحة وطيبة وتكفي شرها عن العباد”.

 

وكانت روان بن حسين قد أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعرضت أنوثتها بملابس جريئة على غير عادتها.

 

وظهرت روان بن حسين بالمقطع المتداول الذي رصدته “وطن“. وهي تقف أمام المرآة وتُخرج قدمها بالكامل من فستانها المفتوح ليظهر جزءاً كبيراً من فخذها. ثم تنتقل بالكاميرا على صدرها لتظهر ملابسها الداخلية بوضوح تحت فستانها الأسود الحرير.

 

وأثارت روان غضب المُتابعين الذين تساءلوا كيف تترك بناتها يرتدون هذه الملابس. واتهمهم بعضها بمحاولة البحث عن شريك جديد بعد انفصالها عن يوسف المقريف.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” الكويتية روان بن حسين “مدمنة التعري” تثير الجدل بفيديو…

حياتنا

“شاهد” الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تستفز متابعيها بهذا الفيديو!

حياتنا

بعدما اتهمته باغتصابها وبإرسال صور عضوه الذكري لفتيات .. روان بن حسين في ورطة كبيرة…

حياتنا

تبحث عن مليونير جديد”.. “شاهد” روان بن حسين “تفتحها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.