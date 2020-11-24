منفذ الإعدامات في مصر يرتبك أمام جمال “قاتلة زوجها” وهذا ما طلبته قبل إعدامها!

روى المصري حسين عشماوي أشهر منفذ أحكام الإعدام في مصر قصة السيدة الوحيدة (قاتلة التي أثرت على مشاعره أثناء إعدامها.

وقال عشماوي خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة “dmc” أن سيدة تدعى سميحة قتلت زوجها في محافظة السويس وقطعته وألقته في القمامة.

وأضاف: “بسببها جرى إنتاج فيلم المرأة والساطور، وهذه القصة هزت عرش مصر، ولم يكن هناك فرصة للكلام معها لأن الموت له رهبة”.

وأشار حسين عشماوي إلى أنه لا تنتابه أي مشاعر تجاه من يعدمهم: “ندع المشاعر والأحاسيس على جنب لأن علية القوم يكونون حولنا وبالتالي عملنا يجب أن يبقى على أكمل وجه”.

وأضاف: “لكنني تأثرت بقضية برنسيسة منيا القمح، وكان لها زميل دراسة بالمدرسة، وأتت به ليعمل مع جوزها واتفقت معه لقتله، فوضعت له المنوم في عصير مانجا، كانت تستحق الإعدام 100 مرة، قطعوه ووضعوه في كيس ثم وضعوه في كرتونة، وحُكم عليها في القناطر ونقلوها في مكان تاني للتنفيذ”.

واستطرد حسين عشماوي: “اشترطت السيدة أن تدخل مكان الإعدام وهي منقبة لكي لا يراها أحد ولا ترى شفقةً في نظر أحد، كانت طويلة وطولها يبلغ حوالي 190 سم ولم تكن بدينة أو نحيفة، ولما دخلت غرفة الإعدام رفضت كشف وجهها، لكنها كشفت وجهها لأقوم بعملي، وكانت جميلة جدًا لدرجة أربكتني، وسألوني عن سبب ارتباكي، وضحكت هي أيضاً والموقف قلب تهريج”.

وقال عشماوي إن منفذ حكم الإعدام كان مسماه الوظيفي “جلاد قطاع مصلحة السجون”، إذ كان يعدم ويجلد في نفس الوقت.

وأضاف عشماوي حول سبب التسمية: “في عام 1922 كان من يتولى هذه المسؤولية شخصا يدعى أحمد عشماوي، لذلك فإن هذا الاسم هو الأشهر في هذه المهنة، وكان هناك شخص واحد ينفذ هذه العملية بسب قلة الجرائم، لكن عددهم زاد بعد ذلك بسبب زيادة عدد الجرائم”.

وتابع: “حصلت على لقب عشماوي في فترة عملي، والناس يخشون مني لأني نفذت 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخلت موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير”.

واستطرد عشماوي: “أعدمت مشاهير ومنهم جواسيس، ورأيت هبة سليم وهي تُعدم، وأحضرنا لها نساءً من باب الخلق لتغسيلها وخالها أخذها المدافن فوراً”.

يذكر أن مصر لا تزال ستخدم عقوبة الإعدام في نظامها القضائي، ويعتبر مفتي الديار المصرية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر.

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