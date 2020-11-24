هتف بأعلى صوته “انتم كفار”.. كويتي يطعن رجلا شرطة عندما طلبا منه هويته وهذا ما حدث بعدها!

شرع شخص من البدون “غير محددي الجنسية” ، بطعن رجلا أمن في منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية في الكويت.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن شخصاً “بدون” تم التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب حيث أقر بأنه شرع بطعن رجال الأمن، وعند سؤاله “لماذا فعلت ذلك وأخرجت سكينا كانت في يدك؟”، أجاب: الشرطة كفار وجهات أخرى فاسدة”.

وحول تفاصيل القضية قال المصدر إن إحدى دوريات الأمن ولدى قيامها بجولة في منطقة الجليب شاهدت شخصاً يقوم بالصلاة إلى جوار مركبته رغم أن المسجد مفتوح ولا يوجد به ازدحام.

وانتظر رجلا الأمن انتهاء المصلي من صلاته ومن ثم جرى الاقتراب منه وطلب هويته. حيث رفض في بداية الأمر وقال “من سيمنحني هويتي مرة أخرى”.

وحينما أصر رجل الأمن على أن يرى هويته فوجئ بأنه يخرج سكينا كانت في جيبه وشرع في طعن رجل الأمن لتتم السيطرة عليه من قبل رجل الأمن ومرافقه. وتبين أنه من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 49 عاما.

ودخل المتهم الدورية وأخذ يردد: “الشرطة كفار”، وعبارات أخرى مُشابهة.

وما إذا كان الشخص سيحال للطب النفسي، قال المصدر إن هذا الأمر ليس من مسؤولية الأمن. مشيرا إلى أنه تم تسجيل قضية حملت اسم التهجم على رجال الأمن والسب.

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