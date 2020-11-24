فجر السعيد تعلن قرار المحكمة بحقها في قضيتها الشائكة مع شيخ من العائلة الحاكمة بالكويت

أعلنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، عن إصدار محكمة كويتية حكما ببراءتها في قضيتها مع شيخ من العائلة الحاكمة الكويتية.

المحامي الكويتي بدر باقر أعلن في تغريدة له براءة موكلته فجر السعيد، في قضية السب والقذف المرفوعة ضدها من رئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري فهد الأحمد الصباح.

وقال الباقر في تغريدته:”المحكمة تقضي ببراءة موكلتي الأستاذة فجر السعيد من التهمة المسندة إليها في الشكوى المرفوعة ضدها من الشيخ ضاري فهد الأحمد“.

من جانبها، شاركت فجر السعيد تغريدة المحامي الذي أعلن نبأ براءتها عبر حسابها بتويتر، وعلقت قائلة: ”الحمد لله“.

وكان الشيخ ضاري فهد الأحمد الصباح تقدم في أبريل الماضي ببلاغ ضد فجر السعيد بتهمة جريمة السب العلني عبر وسائل الإعلام، وقال إنها عبر برنامجها ”على مسؤوليتي“ قالت تقصده: ”الله يلعن والديك“.

وعلى إثر ذلك تم استدعاؤها من جانب الجهات الأمنية لسماع أقوالها في قضية مواطنها الشيخ ضاري، وأخلي سبيلها وقتها مقابل مبلغ مالي تم دفعه وقيمته ألف دينار.

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