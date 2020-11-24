“غرفتي جميلة مع العلم الإسرائيلي”.. “شاهد” بحريني منبطح يتخذ ملكه قدوة بعد أن خلع سرواله وهذا ما فعله!

أثار مواطن بحريني غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعبيره بطريقة مُبالغ فيها عن سعادته بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل.

ونشر الشاب الذي يُدعى عبدالله صورة لغرفته وقد غطى إحدى جدرانها بوضع علم إسرائيل، كما وضع “مينوراه”، أو مايسمى بالشمعدان السباعي الذي يرمز إلى اليهودية واتخذتها إسرائيل شعاراً لها، على مكتبه.

وعلق عبدالله على الصورة التي نشرها عبر “تويتر” ورصدتها “وطن” باللغة العبرية: “غرفتي جميلة مع العلم الإسرائيلي”.

החדר שלי אחלה עם דגל ישראל 👌🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/9ZZOYDywdd — 🇧🇭 عبدالله עבדאללה abdulla 🇧🇭 (@abdullamohamedj) November 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا المواطن البحريني، ورأوا أنه مجرد مراهق يُحاول حصد الشهرة بهذه الطريقة، متسائلين كيف تمكن من تعلم اللغة العبرية بهذه السرعة.

يامسود الدغمة — معاوية بن الحسين🇴🇲 (@jjbsnjb) November 24, 2020

خائن — altamimi506 (@altamimi50614) November 24, 2020

ياريت امك كانت جلستك عليك قبل ما تخلفك — عبدالفتاح دخيل (@39mIV6ImOurZOwp) November 24, 2020

وذكره أحدهم بحاجة فلسطينية تحتضن شجرة الزيتون في أرضها بفلسطين، وتعتبرها في منزلة “الولد”، بينما يقوم هو بخيانة القضية بكل سهولة.

هذا وقد أحيت الجالية اليهودية في البحرين الذكرى الثانية والثمانين لما يُعرف باسم “ليلة الكريستال”، والتي هاجم خلالها نازيون مصالح يهودية في ألمانيا، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع الدولة لاتفاق سلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المنظمين قولهم إنّ “كنيسا في المنامة، الوحيد في المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها نحو 50 يهوديا بحرينيا، أضاء في الليل أنواره لتسليط الضوء على ظلام الكراهية”.

ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في البحرين ذات الأغلبية المسلمة، منذ أن وافقت على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، كما فعلت الإمارات قبلها.

الجدير بالذكر أنه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة”، وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني، حيث ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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