ليست الإمارات أو البحرين أو السودان.. عميد في المخابرات القطرية يكشف سبب عدم جواز تطبيع ابن سلمان

كشف العميد القطري المتقاعد، شاهين السليطي، السبب الرئيسي من الرفض الإسلامي والعربي لتطبيع السعودية مع إسرائيل، مشيراً إلى أنها تختلف عن الإمارات والبحرين والسودان لسبب جوهري.

وقال السليطي، في تغريدة عبر تويتر رصدتها “وطن”: “السعودية ليست الإمارات أو البحرين أو السودان، هي أرض الرسالة النبوية وأرض الحرمين الشريفين، وتطبيع حكامها مع اسرائيل تعتبر جريمة بحق الاسلام لأنها قبلته!! فلا يجوز أن يدنسها الصهيوني النجس”.

#السعودية ليست #الامارات أو البحرين او السودان

هي ارض الرسالة النبوية وارض الحرمين الشريفين وتطبيع حكامها مع اسرائيل تعتبر جريمة بحق الاسلام لانها قبلته !! فلا يجوز ان يدنسها الصهيوني النجس

#نتنياهو_ضيف_بن_سلمان — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة العميد المتقاعد، مؤكدين أن تطبيع السعودي سيكون بمثابة كارثة على الإسلام والمسلمين.

تدويل الحرمين هو الحل — Wail🇾🇪🇱🇾🇹🇷 (@wailghazaliy) November 23, 2020

أن صح الخبر فهذا مبعث قلق لكل المسلمين الذين يرفضون أن تكون قبلتهم مرتع للعصابات الصهيونية الغادرة💔 — 🇶🇦نحمد الله حاكمنا حكيم🇶🇦 (@ki8WXjBhK6jBrFl) November 23, 2020

ارجوكم طالبوا المجتمع الدولي بضرورة تدويل الحرمين اشتقنا للحرم وهو عند عرب متصهينيين مايخافون الله فينا ولا هم يتعبدون فيه — 🦋🦋لبى قطر🇶🇦🇶🇦 (@Hayalovesqatar) November 24, 2020

إنبطاح وابتذال عجيب للدب الداشر لم يكفيه مباركتة للتتطبيع الإماراتي البحريني الان يصدح بكل ذِلة وانبطاحه عن إستقباله لنتنياهو في ارض الحرمين وتفاخره بكونه صهيوني ويعتقد ان الصهاينة سيحتفون به الداشر بن سلمان

مَثله كالذي خرج من ولاية الله الى ولاية الشيطان ولا يقبله الشيطان … — هلال التبعي …. حساب بديل (@2fBQQMBNAV57FB9) November 23, 2020

نعم لو كان في بلاد الحرمين رجال دولة يطبقون شرع الله لكانت السعودية رمزاً للتقدم والنهضة ولحققت حريات شعوب المنطقة وأوجدت بدائل للنفط وتصالحت مع جيرانها بدل التآمر عليهم

لكنهم يعشقون التبعية وأفنوا أعمارهم يلهثون خلف متع الدنيا ويمولون الطغاة ويشترون الذمم حتى أصبحوا سخرية للعالم — ALYMANY (@abdullahebb) November 23, 2020

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين، قام أول أمس الأحد، برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك