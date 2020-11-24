شاهين السليطي
شاهين السليطي
الهدهد

ليست الإمارات أو البحرين أو السودان.. عميد في المخابرات القطرية يكشف سبب عدم جواز تطبيع ابن سلمان

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كشف العميد القطري المتقاعد، ، السبب الرئيسي من الرفض الإسلامي والعربي لتطبيع مع ، مشيراً إلى أنها تختلف عن الإمارات والبحرين والسودان لسبب جوهري.

 

وقال السليطي، في تغريدة عبر تويتر رصدتها “وطن”: “السعودية ليست الإمارات أو البحرين أو ، هي أرض وأرض ، وتطبيع حكامها مع اسرائيل تعتبر جريمة بحق الاسلام لأنها قبلته!! فلا يجوز أن يدنسها الصهيوني النجس”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة العميد المتقاعد، مؤكدين أن تطبيع السعودي سيكون بمثابة كارثة على الإسلام والمسلمين.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين، قام أول أمس الأحد، برحلة سرية إلى مدينة السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير ووزير الخارجية الأمريكي .

 

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