الطيار الكويتي
الطيار الكويتي
الهدهد

خبر عكر مزاج “التائهين في الأرض”.. طيار كويتي يتولى مسؤولية نقل كأس العالم من سويسرا إلى قطر

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استمراراً للأخوة الكويتية القطرية، اختير الكابتن طيار في القطرية، الكويتي ، لتولى مهمة نقل لكرة القدم 2022 من إلى العاصمة القطرية “.

 

ويأتي هذا القرار في ضوء بدء بالدعاية والترويج للمونديال الذي سيقام لأول مرة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتستعد الدوحة لاستضافته عام 2022.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر، وعبروا عن فرحتهم بأن ينال شرف نقل كأس العالم كويتي، معتبرين ذلك مثالاً للأخوة والصداقة الكويتية القطرية.

 

وفي وقت سابق، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التطورات المتعلقة باستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022.

 

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر، إنفانتينو، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس الإثنين، بمناسبة زيارته للبلاد، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

 

وجرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي، لاسيما ما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022″، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي.

 

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر الثاني حتى 18 ديسمبر الأول.

 

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