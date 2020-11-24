خبر عكر مزاج “التائهين في الأرض”.. طيار كويتي يتولى مسؤولية نقل كأس العالم من سويسرا إلى قطر

استمراراً للأخوة الكويتية القطرية، اختير الكابتن طيار في الخطوط الجوية القطرية، الكويتي طلال حيدر دشتي، لتولى مهمة نقل كأس العالم لكرة القدم 2022 من سويسرا إلى العاصمة القطرية “الدوحة.

ويأتي هذا القرار في ضوء بدء قطر بالدعاية والترويج للمونديال الذي سيقام لأول مرة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتستعد الدوحة لاستضافته عام 2022.

الكابتن الكويتي طلال حيدر دشتي من دولة #الكويت هو من سينقل #كأس_العالم 2022 من سويسرا الى قطر 👏🏼 pic.twitter.com/5D2C2UWiBN — حنـان ابراهيم دشـتي (@HananDashti) November 23, 2020

اخي وابن عمي الكابتن على الخطوط القطرية "طلال حيدر دشتي" ينقل كأس العالم من سويسرا الي الدوحة و الدعايه لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢ 😍 بكم نفتخر ✌️ pic.twitter.com/fMDiTDQsjz — م. طلال عبدالحميد دشتي (@tdashti_mc) November 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر، وعبروا عن فرحتهم بأن ينال شرف نقل كأس العالم كويتي، معتبرين ذلك مثالاً للأخوة والصداقة الكويتية القطرية.

الكابتن الكويتي طلال حيدر دشتي من دولة #الكويت هو من سينقل #كأس_العالم 2022 من سويسرا الى قطر 👏🏼 pic.twitter.com/1ymQfwGznG — JaseemAlAll (@JaseemAAli1) November 24, 2020

طلال حيدر دشتي

. وكاس العالم 2022

واللهزيستر ويكفينا شر هذه الاستضافه ويحفظ علئ قطر وتميم مجدها وشعبها امنها واستقرارها pic.twitter.com/VkWUdW4ydI — Turki owaida (@TurkiAa1966) November 23, 2020

الكابتن الكويتي طلال حيدر دشتي ينقل كأس العالم من سويسرا الى الدوحة pic.twitter.com/FpSHmuF0R1 — @Faraj_alsowidi (@alsowidi_faraj) November 23, 2020

#باقي_سنتين_الوعد2023 الكابتن الكويتي طلال حيدر دشتي وعلى متن الخطوط الجوية القطرية ينقل كأس العالم من سويسرا إلى قطر pic.twitter.com/KXl0xyyDtX — احمد بن ابراهيم (@AhmedAljallabi) November 23, 2020

اخي وابن عمي الكابتن على الخطوط القطرية "طلال حيدر دشتي" ينقل كأس العالم من سويسرا الي الدوحة و الدعايه لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢ 😍 بكم نفتخر ✌️ pic.twitter.com/fMDiTDQsjz — م. طلال عبدالحميد دشتي (@tdashti_mc) November 23, 2020

وفي وقت سابق، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التطورات المتعلقة باستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر، إنفانتينو، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس الإثنين، بمناسبة زيارته للبلاد، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وجرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي، لاسيما ما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022″، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر الثاني حتى 18 ديسمبر الأول.

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