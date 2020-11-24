طبيعي أي شيء ألبسه يستحق الملايين.. “شاهد” فنانة سعودية تعرض هذه القطعة من ملابسها للبيع بمليون ريال!

أثارت الفنانة السعودية الشابة “نورين” جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما خرجت في مقطع مصور، تعرض قطعة من ملابسها للبيه مقابل مليون ريال.

وظهرت نورين في مقطع مصور نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات” وقالت فيه إنها تلقت عرضاً لشراء قبعتها بـ100 ألف ريال معلنة أنها لن تقبل البيع إلا إذا وصل السعر إلى مليون ريال.

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وعقب الفيديو تعرضت الفنانة السعودية لموجة واسعة من الانتقاد والسخرية.

لتخرج وترد مجددا معربة عن استغرابها قيام المتابعين بالسخرية منها، لافتة إلى ان كل المشاهير يعرضون مقتنياتهم للبيع بالمزاد العلني. وأضافت أنها عرضتها بهذا السعر لأنها تعود إليها.

وقالت نورين إن أسعار مقتنيات النجوم العالميين ترتفع متى عرضوها للبيع بالمزاد العلني وإن هذا ينطبق على قبعتها مُقارنةً نفسها بكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.

وشدد العديد من النشطاء على أن الفنانة السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إثارة الجدل واكتساب الشهرة ليس إلا.

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