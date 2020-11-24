هذا ليس اللقاء الأول.. صحيفة تفجر مفاجأة حول لقاء نتنياهو ابن سلمان وهؤلاء من سربوا التفاصيل

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تفاصيل جديدة بشأن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم السعودية، والذي حضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية، نقلاً عن مصدر على اتصال بكبار المسؤولين السعوديين، إن الوريث السعودي وافق على نشر الاجتماع لبحث ردود الفعل في المملكة والعالم العربي، مضيفةً: “هذا ليس اللقاء الأول بين نتنياهو وابن سلمان”.

وأضافت الصحيفة: “لقد عُقدت مثل هذه اللقاءات مؤخراً، ومع ذلك، وافق شركاء الاجتماع هذه المرة أيضًا على النشر، ومن بين أمور أخرى من أجل نقل الرسائل إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة”.

وحسب الصحيفة، فإن تسريب اللقاء بين الطرفين كان بموافقة السعودية، لكنه جاء قبل الموعد المخطط له، مشيرةً إلى أنه وبحسب مسؤول حكومي في الرياض ومسؤول أمني كبير في إسرائيل، فإن النية كانت تسريب بعض التفاصيل في الساعات المقبلة، لكن بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء ومسار الرحلة، لم يكن هناك خيار آخر.

وتابعت الصحيفة: “السعوديون من جانبهم لم يؤكدوا الاجتماع رسمياً بل نفوا ذلك. وزعم وزير الخارجية فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر “رأيت تقارير عن لقاء بين وريث العرش ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع ، كان هناك مسؤولون أمريكيون وسعوديون فقط”.

وأكملت: “على أي حال أولئك الذين شاركوا السر كانوا مقربين من ابن سلمان، وتم إعداد خلفية الاجتماع الثلاثي مع بومبيو من قبل إليوت أبراهامز، مستشار الإدارة الأمريكية للمنطقة”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه على خلفية التوترات في حكومة نتنياهو، فقد أكد مسؤول كبير أن رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس لم يطلعوا على الاجتماع، وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي.

الجدير ذكره، أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت قبل نحو شهرين أن وريث عرش السعودية أعرب عن اهتمامه بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ ولكنه واجه معارضة من والده الملك سلمان.

وبحسب التقرير، فإن هناك خلاف بين الملك سلمان ونجله حول الاعتراف بإسرائيل، فبينما أيد الملك منذ سنوات المقاطعة العربية والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية، فإن الأمير مهتم بإقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل.

الجدير ذكره، أن ابن سلمان التقى نتنياهو في مدينة نيوم بحضور زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا ملفات التطبيع وإيران، وذلك وفق ما قال مستشار سعودي بارز لصحيفة وول ستريت جورنال، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات جوهرية في الاجتماع، لكن هذا تقدم دراماتيكي وإيجابي نحو اتفاق بين الدول بوساطة أمريكية.

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