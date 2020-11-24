“شاهد” ماذا فعلت الاعلامية ريهام سعيد بعدما أغضبها ما فعله المنبطح محمد رمضان حتى يكون عبرة لغيره!

كسرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد القاعدة لأول مرة، وهاجمت الفنان المصري محمد رمضان، بعدما تصدرت دائماً بدفاعها عنه، وذلك بسبب أزمة الصور التي ظهر فيها مع مشاهير إسرائيليين أثناء تواجده في دبي.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، يوثق لحظة استشهاد الطفل محمد درة في انتفاضة الأقصى عام 2000، وعلقت بالقول: “محمد رمضان، أنا دافعت عنكً كتير عشان إنت ناجح و طموح . بس دي لأ، إن كنت ناسي أفكرك”.

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وتعرضت ريهام سعيد لانتقادات واسعة في وقت سابق، حين أشادت بمحمد رمضان وبنصائحه التي يقدمها للجمهور في لقاءاته التليفزيونية المختلفة.

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ونشرت ريهام حينها عبر حسابها على “انستجرام”، مقطع فيديو لنصيحة من رمضان للجمهور بأن يصر على أحلامه ولا ينشغل بأحد. وعلّقت كاتبة: “لو كده هو بيشجع علي البلطجة يا رب كلنا نبقي بلطجية. جيت علي الجرح أوي يا محمد.. بس حاضر. والله حاضر بس يا رب يبقي في وقت في عمري”.

هذا وقد بدأت أزمة محمد رمضان بعدما انتشرت صور له مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي ضياء سبع، وشخصيات إسرائيلية أخرى في أحد الحفلات الخاصة في دبي.

و قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر وقف محمد رمضان، لحين الانتهاء من التحقيق معه، وذلك بعد انتهاء اجتماع النقابة الطارئ الذي انعقد مساء الإثنين، في مقر النقابة، لمناقشة الأزمة التي أثارت غضب الرأي العام.

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