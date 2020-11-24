مطار الكويت
مطار الكويت
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ترك الحقيبة ولاذ بالفرار.. “شاهد” ماذا ضبط رجال الأمن في مطار الكويت مع وافد مصري وشعروا بالصدمة!

كتب وطن
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تمكن عناصر من الكويتية من إحباط محاولة تهريب قطع ومجسمات داخل إحدى الحقائب القادمة من مصر، يشتبه بأنها آثار فرعونية.

 

وقالت الإدارة العامة للجمارك الكويتية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” رصدتها “وطن” إن أحد المفتشين الجمركيين اشتبه بأمتعة شخصية تم شحنها من مصر، فقام بتفتيشها بدقة وعُثر بداخلها على قطع يُشتبه بأنها آثار فرعونية تم تهريبها.

 

وأظهر مقطع فيديو المجسمات الفرعونية التي تم ضبطها، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون.

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر جمركي قوله إن الحقيبة كانت مرسلة لمقيم مصري في العقد الثالث من عمره، حيث حضر لاستلامها، إلا أنه عند تفتيش الحقيبة والعثور على القطع المشبوهة داخلها لاذا بالفرار.

 

وأشار المصدر إلى أن المقيم هرب إلى جهة غير معلومة، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لتعقبه وإلقاء القبض عليه.

 

وحذرت الإدارة العامة للجمارك من تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أن فاعلها سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

 

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