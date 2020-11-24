“شاهد” صافيناز حزينة بسبب “ترهلات” فخذيها وتنشر صورة قريبة لـ”صدرها” لإقناع الجمهور!

أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز جدلاً واسعاً بنشرها صورة “سيلفي” من مسافة قريبة جداً، وكأنها رداً على انتشار صورتها التي تُظهر حجم الترهلات التي تُعاني منها في جسدها.

وظهرت صافيناز بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي على شاطئ البحر، وقد ركزت على صدرها ووجهها دون “فلاتر”، وعلقت: “وقت الاسترخاء”.

ورأى الجمهور أن صافيناز تحاول تجميل صورتها بعد الضجة الواسعة التي أثارتها في برنامج “التربيزة” الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر.

وكشفت الإطلالة حينها في أحد المشاهد حجم الترهلات التي تعاني منھا الراقصة صافیناز لا سیما في منطقة الفخذین، رغم أنھا لم تتجاوز 36 من عمرها بعد.

وقالت صافيناز في اللقاء إن سبب رفضها لهم هو لأنهم كبار في السن، وقالت إنها ترغب في الارتباط برجل صغير: “أنا بحب الرجالة الصغيرة”.

وذكرت أن هؤلاء الرجال جميعاً لم يكن لديهم أي اعتراض على عملها. وقالت: “كنا هنتجوز في السر من غير ما أبطل شغلي . بس رفضت”.

وأشارت الى أنها ستقيم مسابقة لاختيار شريك حياتها على أن يتقدم لها الراغبون في الزواج ثم تختار من بينهم من يفوز .

وكشفت أنها انفصلت عن زوجها بسبب حبّه للنساء، وقالت: “لما كنت أمشي معها، الرجالة كانت تتفرّج عليّا، وهو يتفرج على ستات تانية”.