الحوثيون طبقوا مقولة إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة.. “شاهد” حجم أضرار استهداف منشأة أرامكو في جدة

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” السعودية، آثار الدمار الذي أحدثه استهداف الحوثيين لمنشأة نفط تتبع لعملاق النفط السعودي “أرامكو”، وسط مدينة جدة والتي أعلن عنها أمس الاثنين.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن دماراً أصاب جزءاً من المنشأة النفطية في مؤسسة أرامكو وسط جدة، حيث تسبب الاستهداف بحريق فيما أكدت السلطات السعودية أن الهجوم لم يؤثر على توزيع الوقود، فيما تفقد عدد من مسؤولي المحطة الأضرار.

شاهد.. محطة توزيع الوقود في #جدة التي استهدفتها ميليشيا #الحوثي تواصل العمل#العربية pic.twitter.com/MrAdHEdre5 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 24, 2020

وفي السياق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مسؤول في أرامكو قوله، إن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن.

رويترز نقلا عن أرامكو: الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 24, 2020

ومساء الاثنين، أقرت السلطات السعودية بوقوع هجوم على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقالت إنه أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات من دون إصابات، وذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية صباحا استهداف المحطة بصاروخ مجنح.

وقال المتحدث باسم قيادة التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- إن الهجوم “استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.

ورأى المالكي أن الهجوم يعد امتدادا للهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو في بقيق وخريص (شرقي المملكة) في 14 سبتمبر/أيلول 2019.

وقال التحالف إن إيران زوّدت الحوثيين بأسلحة نوعية مثل الصواريخ المجنحة (كروز) والطائرات المسيرة المفخخة.

حريق في المحطة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الطاقة أن الحريق في محطة توزيع الوقود شمالي جدة نشب بفعل مقذوف، وأكد أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود إلى عملائها لم تتأثر بالهجوم.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق استهداف محطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأضاف أن الهجوم تم بصاروخ مجنح (كروز) من نوع “قدس 2″، وأن الإصابة كانت دقيقة. ودعا سريع الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية.

وأشار إلى أن استهداف أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان في اليمن، وفي سياق ما وعد به الحوثيون قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

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