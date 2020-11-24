سلطنة عمان
سلطنة عمان
الهدهد

سرية جلسة التصويت على موازنة سلطنة عُمان تثير جدلاً واسعاً وهذا ما قاله كاتب عُماني عن الشفافية

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انتقد الكاتب العُماني، محمد البوسعيدي، قرار مجلس الشورى في سلطنة عمان والذي قضى بأن تكون جلسة الموازنة العامة للسلطنة سرية، متسائلاً: “أين شفافية المجلس في مثل هذا القرار؟”.

 

وقال البوسعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لماذا صوت أكثر أعضاء مجلس الشورى على سرية جلسة الموازنة العامة للدولة؟! أين الشفافية ؟!”.

 

وأضاف محمد البوسعيدي: “الجواب: نحن ندفع ضريبة اختيارنا لكثير من الأعضاء المبني على القرابة والقبلية والمصلحة”.

 

رواد الاجتماعي تفاعلوا مع تساؤلات الكاتب الصحفي، واضعين عدة خيارات بشأن السبب الذي دفع مجلس الشورى لاتخاذ مثل هذا القرار.

 

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وأمس الاثنين، استمع مجلس الشورى العماني، إلى بياني وزيرا المالية سلطان الحبسي، والاقتصاد سعيد الصقري؛ حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 -2025.

 

وبحسب صحيفة “” العمانية، أكد البيانان على أهمية للميزانية العامة للدولة. والتنويه إلى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط، والآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

وتم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة؛ وتمت الإشارة إلى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات
الحكومية إلى ذلك.

 

وتطرق الأعضاء إلى أهمية مراجعة كلفة استخراج النفط والغاز والتفاوت فيها. ومراجعة كلفة انتاج الكهرباء والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

 

وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل لرئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، جمال العبري، تحدث خلاله عن تحديات التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل وباء “كوفيد-19″، وأثرها على التعليم.

 

وأشار العبري إلى جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، والتي من ضمنها ضعف شبكات الإنترنت، والضغط الكبير على المنصات التعليمية.

 

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