جون كيري “أخرج لسانه لترامب” وهذا ما قاله بعد عودته للحكومة ضمن فريق جو بايدن

أطلق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، أول تعليق له على اختياره ضمن تشكيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسية، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

وقال جون كيري، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “أمريكا ستحظى قريباً بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو التغير المناخي عليه، أنا فخور بأن أكون شريكا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ”.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy. — John Kerry (@JohnKerry) November 23, 2020

وأضاف كيري: “العمل الذي بدأناه في اتفاقية باريس بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين”.

The work we began with the Paris Agreement is far from done. I'm returning to government to get America back on track to address the biggest challenge of this generation and those that will follow. The climate crisis demands nothing less than all hands on deck. pic.twitter.com/xxfakodQ6d — John Kerry (@JohnKerry) November 23, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان بايدن قد اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، وذلك بعد أن كان نائبا سابقا لوزير الأمن الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.

وأمس الاثنين، قال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف أن القرار يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وأوضح أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للوباء، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فريقه للتعاون مع فريق الرئيس المنتخب خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

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