جون كيري
جون كيري
الهدهد

جون كيري “أخرج لسانه لترامب” وهذا ما قاله بعد عودته للحكومة ضمن فريق جو بايدن

كتب Author 2
0

أطلق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ، أول تعليق له على اختياره ضمن تشكيلة الرئيس الأمريكي الرئاسية، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون .

 

وقال جون كيري، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ ستحظى قريباً بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو التغير المناخي عليه، أنا فخور بأن أكون شريكا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ”.

 

وأضاف كيري: “العمل الذي بدأناه في بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين”.

 

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ.

 

وكان بايدن قد اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، وذلك بعد أن كان نائبا سابقا لوزير الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.

 

وأمس الاثنين، قال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

 

وأضاف أن القرار يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه ، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

 

وأوضح أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للوباء، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأميركي.

 

ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فريقه للتعاون مع فريق الرئيس المنتخب خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السياسي الكويتي ناصر الدويلة يكشف موعد الحرب المدمرة وهذا ما طلبه من الأمير نواف…

الهدهد

ماذا سيفعل محمد بن سلمان الآن بعد رحيل حامي عرشه “ترامب” عن البيت…

الهدهد

لطم وحزن في قصور الرياض و أبوظبي بعد سماع الخبر الذي أقاموا الليل لكي لا يحدث!

الهدهد

تدهور الحالة الصحية للشيخ ناصر صباح الأحمد.. نقل على وجه السرعة للعناية وهذه اخر…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.