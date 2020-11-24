حارس مدرسة ابتدائية في المغرب يغتصب 5 تلاميذ
حارس مدرسة ابتدائية في المغرب يغتصب 5 تلاميذ
حياتنا

جريمة فظيعة تهزّ المغرب .. حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في 5 تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

كتب وطن
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شهدت مدينة في بشعة تمثلت بقيام باغتصاب 5 ، ما أثار غضب الرأي العام.

وقال محمد الطيب بوشيبة، المسؤول في منظمة “ما تقيش ولدي” أبرز الجمعيات المغربية التي تعنى بالدفاع عن الأطفال ضحايا العنف الجنسي إن القضية لا تزال قيد التحقيق، بعد اعتقال المشتبه فيه.

وذكر أنه لا يستطيع إفشاء معطيات هذا الملف احتراما لسرية البحث.وفق ”اليوم 24”

وأضاف بوشيبة أن منظمة “ماتقيش ولدي” تنتظر إحالة الملف، على الوكيل العام للملك في محكمة الناظور، من أجل تنصيبها كطرف مدني في القضية.

وشدد على أن توظيف حراس أمن خاص، غير موثوق فيهم في المؤسسات التعليمية، قد يكون أمرا خطيرا، وينتج مثل هذه الاعتداءات.

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