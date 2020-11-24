التطبيع السوداني الخرطوم
التطبيع السوداني
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بعد فضيحة ابن سلمان بنيوم.. هذا ما حدث في السودان سرا من وراء ظهر الحكومة بعد هبوط طائرة تركية

كتب وطن
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كشفت وكالة “رويترز” عن زيارة سرية جديدة لوفد إسرائيلي إلى السودان، والذي وصل على متن خاصة للخرطوم فيما نفت الحكومة السودانية علمها بهذه الزيارة.

 

الزيارة التي تتزامن مع زيارة نتنياهو السرية للسعودية ومقابلته ابن سلمان في مدينة ، كشفت تفاصيلها “رويترز” وقالت إن طائرة تركية مستأجرة تولت نقل الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى السودان أمس الاثنين في رحلة وصفت بالنادرة.

 

 

وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها منذ إعلان البلدين الاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية في 23 أكتوبر المنصرم.

 

واستندت “رويترز” في معلوماتها على بيانات نشرها آفي شارف رئيس تحرير النسخة الإنجليزية لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على حسابه في “تويتر”، أفادت بأن طائرة تركية مؤجرة كانت في السابق ملكا للحكومة التركية نفذت رحلة ذهاب وإياب نادرة يوم أمس الاثنين بين تل أبيب والخرطوم.

 

ووفق تعليق الصحفي الإسرائيلي فإن الوفد الإسرائيلي عاد من السودان على متن طائرة تركية مستأجرة، كانت مملوكة من قبل للحكومة التركية”.

 

ونشر آفي شارف خريطة لمسار الطائرة أثناء توجهها من إلى مطار “بن غوريون” في تل أبيب.

 

وتساءل الصحفي الإسرائيلي في تعليق مرفق آخر عما إذا كانت هذه الطائرة “لا تزال مملوكة للحكومة التركية رسميا أم أنها مستأجرة؟”.

 

من جانبها نفت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، وجود معلومات عن زيارة إلى الخرطوم.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح لوكالة “فرانس برس”، إنه “لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى ”.

 

وأضاف صالح “قضية سوف يبت فيها البرلمان الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي نوع من الاتصالات مع إسرائيل”.

 

ولم يشكل السودان بعد برلمانا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

 

وكانت ضجة كبيرة أثيرت بالأمس بعد تسريب تفاصيل زيارة سرية قام بها رئيس وزراء الاحتلال ، للسعودية حيث التقى ولي العهد في مدينة نيوم.

 

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