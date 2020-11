بعد فضيحة ابن سلمان بنيوم.. هذا ما حدث في السودان سرا من وراء ظهر الحكومة بعد هبوط طائرة تركية

كشفت وكالة “رويترز” عن زيارة سرية جديدة لوفد إسرائيلي إلى السودان، والذي وصل على متن طائرة تركية خاصة للخرطوم فيما نفت الحكومة السودانية علمها بهذه الزيارة.

الزيارة التي تتزامن مع زيارة نتنياهو السرية للسعودية ومقابلته ابن سلمان في مدينة نيوم، كشفت تفاصيلها “رويترز” وقالت إن طائرة تركية مستأجرة تولت نقل الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى السودان أمس الاثنين في رحلة وصفت بالنادرة.

Israeli delegation back from Sudan on a Turkish chartered biz (once owned by Turkish gov't)

tc-gva https://t.co/5sosBw8pzW

