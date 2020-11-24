الشيطان محمد بن زايد مرشح لجائزة نوبل للسلام.. هذا ما قاله نتنياهو بعدما سمع بالخبر!

كشف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن ترشيحه إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيطان محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام، الامر الذي يكشف دور ابن زايد في دفع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تغريدة بحسابه على موقع تويتر، رصدتها “وطن”، إن اللورد ديفيد تريمبل رشحه وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٨ بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار في إيرلندا الشمالية رشحني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام. pic.twitter.com/89ggoowyUd — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2020

وحصل اللورد تريمبل الذي كان الوزير الأول في إيرلندا الشمالية على جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

وفقا لقواعد لجنة الجائزة، كون اللورد تريمبل حاصلا على الجائزة فإن قراره ترشيح نتنياهو وابن زايد لنيل الجائزة سيؤدي إلى اجتماع لجنة الجائزة لبحث هذا الأمر.

من جانبه، أكد حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية الخبر قائلاً: “قدم اليوم اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام ترشيح رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام”.

قدم اليوم اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام ترشح رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام🇮🇱🇦🇪@ofirgendelman pic.twitter.com/e6ms9IBXbE — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 24, 2020

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الجدير ذكره، أنه في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس دونالد ترامب.

وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد حصل في عام 1978 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن، إثر توقيع معاهدة السلام بين البلدين في كامب ديفيد.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي.

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