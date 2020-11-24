محمد بن زايد
محمد بن زايد
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الشيطان محمد بن زايد مرشح لجائزة نوبل للسلام.. هذا ما قاله نتنياهو بعدما سمع بالخبر!

كتب وطن
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كشف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، ، اليوم الثلاثاء، عن ترشيحه إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيطان لجائزة ، الامر الذي يكشف دور ابن زايد في دفع الدول العربية للتطبيع مع .

 

وقال نتنياهو، في تغريدة بحسابه على موقع تويتر، رصدتها “وطن”، إن اللورد ديفيد تريمبل رشحه وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

 

وحصل اللورد تريمبل الذي كان الوزير الأول في إيرلندا الشمالية على جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

 

وفقا لقواعد لجنة الجائزة، كون اللورد تريمبل حاصلا على الجائزة فإن قراره ترشيح نتنياهو وابن زايد لنيل الجائزة سيؤدي إلى اجتماع لجنة الجائزة لبحث هذا الأمر.

 

من جانبه، أكد حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية الخبر قائلاً: “قدم اليوم اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام ترشيح رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام”.

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الجدير ذكره، أنه في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس دونالد ترامب.

 

وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد حصل في عام 1978 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن، إثر توقيع معاهدة بين البلدين في كامب ديفيد.

 

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي.

 

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