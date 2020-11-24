السياسي الكويتي ناصر الدويلة يكشف موعد الحرب المدمرة وهذا ما طلبه من الأمير نواف الأحمد على وجه السرعة

توقع السياسي الكويتي البارز والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن تندلع الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع المقبل، ناصحاً الحكومة الكويتية للاستعداد لهذا السيناريو الكارثي الذي سيضرب المنطقة بأكملها.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”،..:” لازلت ارصد اضطراب في الاقليم قد يؤدي لانفجار حرب الاسبوع القادم بين اسرائيل و ايران، وفي تقديري ان عيد الشكر بعد غد قد يكون هو المعطل لبدء الحرب و بعد الانتهاء من طقوس العيد قد تبدأ الاحداث بالوضوح اي اعتبارا من يوم الاحد نهاية هذا الشهر و ساتكلم عن الاحتياطات اللازمة في الكويت “.

لازلت ارصد اضطراب في الاقليم قد يؤدي لانفجار حرب الاسبوع القادم بين اسرائيل و ايران و في تقديري ان عيد الشكر بعد غد قد يكون هو المعطل لبدء الحرب و بعد الانتهاء من طقوس العيد قد تبدأ الاحداث بالوضوح اي اعتبارا من يوم الاحد نهاية هذا الشهر و ساتكلم عن الاحتياطات اللازمة في الكويت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

وأضاف ناصر الدويلة: “لا تملك الكويت اي شيء لوقف تدهور الأوضاع بين إيران وخصومها لكن الاقليم بأجمعه سيتأثر بالحرب لو اندلعت لذلك علينا الاستعداد لمثل هذا الاحتمال ونسأل الله أن لا يحدث وسابين الآن الاحتياطات اللازمة لمواجهة حرب لا ناقة لنا فيها ولا حمار”.

لا تملك الكويت اي شيء لوقف تدهور الاوضاع بين ايران و خصومها لكن الاقليم بأجمعه سيتأثر بالحرب لو اندلعت لذلك علينا الاستعداد لمثل هذا الاحتمال و نسال الله ان لا يحدث و سابين الآن الاحتياطات اللازمه لمواجهة حرب لا ناقة لنا فيها و لا حمار — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

وأكمل قوله: “إذا اندلعت الحرب حتى لو لم تشارك فيها الكويت فعلى حكومة الكويت ان تحسب حساب اغلاق الأجواء فلا طيران وكذلك إغلاق الممرات البحرية وجميع الموانئ في الخليج وهذا يتطلب التفكير في مراجعة المخزون الاستراتيجي وطرق المواصلات البرية”.

اذا اندلعت الحرب حتى لو لم تشارك فيها الكويت فعلى حكومة الكويت ان تحسب حساب اغلاق الاجواء فلا طيران و كذلك اغلاق الممرات البحرية و جميع الموانئ في الخليج و هذا يتطلب التفكير في مراجعة المخزون الاستراتيجي و طرق المواصلات البرية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

واستطرد الدويلة: “الاجراء الأول والأهم هو سيترتب على إغلاق الموانئ والمطارات ارتفاع جنوني في الأسعار لذلك يجب أن تكون الكويت مستعدة فوراً ليكون التموين لجميع سكان الكويت بالبطاقة المدنية فينتهي الاحتكار وارتفاع الأسعار المتوقع بسبب اغلاق الموانئ والمطارات”.

الاجراء الاول و الاهم هو :

١ . سيترتب على اغلاق الموانئ و المطارات ارتفاع جنوني في الاسعار لذلك يجب ان تكون الكويت مستعدة فورا ليكون التموين لجميع سكان الكويت بالبطاقة المدنية فينتهي الاحتكار و ارتفاع الاسعار المتوقع بسبب اغلاق الموانئ و المطارات — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

واستكمل: “الإجراء الثاني إذ نتج عن ضرب المنشآت النووية الايرانية اي تلوث اشعاعي فعلى الحكومة اتخاذ التالي ١ . توزيع حبوب اليود بالمجان لجميع سكان الكويت وعبر التموين أو المستوصفات أو أي نظام آخر، ٢ . فإن تلوثت مياه الخليج بالإشعاع يجب وضع تقنين صارم لتوزيع مياه الشرب لجميع مناطق الكويت”.

الاجراء الثاني :

اذ نتج عن ضرب المنشآت النوويه الايرانية اي تلوث اشعاعي فعلى الحكومة اتخاذ التالي

١ . توزيع حبوب اليود بالمجان لجميع سكان الكويت و عبر التموين او المستوصفات او اي نظام آخر

٢ . فإن تلوثت مياه الخليج بالاشعاع يجب وضع تقنين صارم لتوزيع مياه الشرب لجميع مناطق الكويت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

وقال الدويلة: “في أسوا الاحتمالات قد تستمر الحرب لمدة شهر لكن خطر التلوث الاشعاعي قد يستمر أطول من ذلك بكثير لذلك علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع ظروف التلوث لفترات طويلة، وهذا يتطلب تأمين الطرق البرية عبر السعودية والعراق والتخطيط لاستخدام موانئ بعيدة في تركيا والأردن لتكون موانئ بديلة”.

في اسوا الاحتمالات قد تستمر الحرب لمدة شهر لكن خطر التلوث الاشعاعي قد يستمر اطول من ذلك بكثير لذلك علينا ان نكون مستعدين للتعامل مع ظروف التلوث لفترات طويله .

وهذا يتطلب تأمين الطرق البرية عبر السعودية و العراق و التخطيط لاستخدام موانئ بعيدة في تركيا و الاردن لتكون موانئ بديلة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

وأضاف: “يجب أن تبحث الكويت مع الدول المجاورة إمكانيات مرور قوافل البضائع الضخمة والمستمرة لفترة قد تطول عبر أراضي الجيران وهذا يتطلب تنسيق أمني للطرق ورفع مستوى المنافذ البرية لاستيعاب آلاف الشاحنات العابرة ترانزيت من أراضي تلك الدول وصولاً للكويت”

يجب ان تبحث الكويت مع الدول المجاورة امكانيات مرور قوافل البضائع الضخمة و المستمرة لفترة قد تطول عبر اراضي الجيران وهذا يتطلب تنسيق امني للطرق و رفع مستوى المنافذ البرية لاستيعاب الآف الشاحنات العابرة ترانزيت من اراضي تلك الدول وصولا للكويت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 24, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير إعلامية دولية عن اقتراب اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران ستكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على منطقة الخليج العربي وسيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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