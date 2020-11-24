زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف وعقيلته لمسجد تاريخي في مدينة أغدام المحررة من أرمينيا
زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف وعقيلته لمسجد تاريخي في مدينة أغدام المحررة من أرمينيا
Videoالهدهد

إعلامي عُماني بارز ينشر مقطع “يسيل دمع العين” لرئيس أذربيجان خلال دخوله مسجداً استخدمه الأرمن حظيرة للخنازير

كتب وطن
0

علّق الإعلامي العُماني البارز على الزيارة التي أجراها وعقيلته لمسجد تاريخي في مدينة المحررة من .

ونشر “الطوقي” فيديو من زيارة “علييف” وعقيلته للمسجد، وعلّق عليه بالقول: “مقطع يسيل دمع العين”.

وتابع قائلاً: “هذا هو رئيس جمهورية اذر بيحان إلهام حيدر أوغلو برفقة زوجته يزور احد المساجد في مدينة المحررة وكان يستخدم من قبل الارمن حظيرة للخنازير ورغم ان المكان غير نظيف نرى الرئيس ينزع حذاءه قبل دخوله المسجد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين”.

وكان الرئيس “علييف” نشر عبر “فيسبوك” صوراً رفقة السيدة الأولى داخل المسجد وعند رفع العلم الأذربيجاني ولحظة تقبيلهما للقرآن.

وتفقد علييف المسجد وقام بتقبيل الجدار الوحيد الباقي من المسجد، كما قدم نسخة من القرآن الكريم جلبها من مدينة مكة في السعودية لمسؤولي المسجد.

وعلّق رئيس مركز الدراسات التركية الإسلامية في جامعة هازار الأذربيجانية، د.تيلمان نصرت أوغلو، على زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف للمساجد في المناطق المحررة من أرمينيا بالقول إنّها أعطت رسالة واضحة أن أذربيجان “بلد إسلامي”.

وكان احتل نحو 77 بالمئة من أراضي محافظة أغدام عام 1993، وتم تهجير قرابة 200 ألف أذربيجاني من سكان المحافظة.

وبعد 27 عاما، دخل إلى أغدام، الجمعة بعد خروج القوات الأرمينية منها بموجب اتفاق بين البلدين، بوساطة روسية.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم “قره باغ”.

فيما اعتبر رئيس أذربيجان إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده. مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني ، على قبول الاتفاق مكرها.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قبّل المصحف والجدران .. شاهد ماذا قدّم رئيس أذربيجان وزوجته لمسؤولي مسجد تاريخي محرّر…

الهدهد

زيارة مفاجئة من رئيس أرمينيا لملك الأردن.. هل طلب وساطته لدى أردوغان بعد هزيمته…

الهدهد

هل وسوس ابن زايد لـ رئيس أرمينيا لنقض اتفاق قره باغ.. الرئيس الروسي حذرهما من…

الهدهد

“شاهد” انتصار أذربيجان الكاسح أحدث زلزال عنيف في أرمينيا.. غضب شعبي واسع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.