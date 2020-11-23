ولي العهد في ورطة كبيرة.. هذا ما قاله نتنياهو بعد تداول خبر لقائه السري بابن سلمان في نيوم

في أول رد فعل له على تسريب خبر زيارته السرية للمملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، امتنع رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على التقارير بشأن هذه الزيارة التي تمت، أمس الأحد.

وردا على سؤال خلال اجتماع لكتلة حزب “الليكود” حول زيارته السرية للسعودية، قال نتنياهو: “هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور ولا أنوي البدء في ذلك الآن”، حسبما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وجاءت تصريحات نتنياهو جاءت بعدما نفت الخارجية السعودية حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدة أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن لقاء الوزير بومبيو مع ولي العهد السعودي في نيوم، خلال زيارته السعودية أمس، كان “مثمرا”، لكن المتحدثين باسم بومبيو رفضوا التعليق على مسألة مشاركة نتنياهو في اللقاء.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​ أن “تسريب الخبر عن لقاء سري” بين نتنياهو وولي العهد السعودي “أمر غير مسؤول ومثير للقلق”.

بخلاف ذلك، رحب وزير التربية الإسرائيلي يوآف غالانت بالكشف عن الزيارة، ولو بشكل غير رسمي، مؤكدا حقيقة حدوثها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين، قام أمس، الأحد، برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية.

حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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