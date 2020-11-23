مغرد: قصف الحوثيين محطة أرامكو لتشتيت الاعلام عن اجتماع محمد بن سلمان و نتنياهو في نيوم
مغرد: قصف الحوثيين محطة أرامكو لتشتيت الاعلام عن اجتماع محمد بن سلمان و نتنياهو في نيوم
الهدهد

هذا هو السبب الحقيقي لقصف أرامكو بالتزامن مع لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في نيوم!

كتب وطن
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اعتبر مغرّد قطري شهير أنّ الحوثيين محطة في “متّفق عليه” بين الجماعة اليمنية والسعودية بهدف “التشتيت الإعلامي”.

وقال المغردّ الشهير “”، في تغريدةٍ بتويتر، إنّ الاستهداف متفق عليه بين الطرفين للتغطية على لقاء ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين في مدينة .. شغل تشتيت اعلامي”.

وبعد ساعاتٍ قليلة من إعلان الحوثيين استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي أرامكو قرب مدينة جدة بقصف صاروخي، كشفت وسائل إعلام عبرية عنّ زيارة سرية قام بها نتنياهو إلى مدينة نيوم واجتمع خلالها مع محمد بن سلمان بحضو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد.

ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

واعتر مراقبون الرحلة السرية على انها ‬⁩ انفراجة في الاتصالات بين اسرائيل والسعودية في اطار “اتفاقيات .

أما الطائرة التي اقلت نتنياهو ورئيس الموساد فهي طائرة تنفيذية خاصة وهي لرجل الاعمال الإسرائيلي (اودي اينجل) وتستخدم لعقد اجتماعات سرية بشأن “اتفاقيات التطبيع”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى الأحد، وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم شمال غربي المملكة.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث “سبل تعزيز العلاقات ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط”.

وقبل يومين، قال  وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع ، “لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.

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