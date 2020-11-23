هذا هو السبب الحقيقي لقصف أرامكو بالتزامن مع لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في نيوم!

اعتبر مغرّد قطري شهير أنّ قصف الحوثيين محطة أرامكو في جدة “متّفق عليه” بين الجماعة اليمنية والسعودية بهدف “التشتيت الإعلامي”.

وقال المغردّ الشهير “بوغانم”، في تغريدةٍ بتويتر، إنّ الاستهداف متفق عليه بين الطرفين للتغطية على لقاء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم .. شغل تشتيت اعلامي”.

الاستهداف متفق عليه بين الطرفين

للتغطيه على لقاء بن سلمان مع نتنياهو

في مدينة نيوم .. شغل تشتيت اعلامي https://t.co/gADylpS4gN — بوغانم (@abughanim73) November 23, 2020

وبعد ساعاتٍ قليلة من إعلان الحوثيين استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي أرامكو قرب مدينة جدة بقصف صاروخي، كشفت وسائل إعلام عبرية عنّ زيارة سرية قام بها نتنياهو إلى مدينة نيوم واجتمع خلالها مع محمد بن سلمان بحضو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد.

ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

واعتر مراقبون الرحلة السرية على انها ‬⁩ انفراجة في الاتصالات بين اسرائيل والسعودية في اطار “اتفاقيات التطبيع.

أما الطائرة التي اقلت نتنياهو ورئيس الموساد فهي طائرة تنفيذية خاصة وهي لرجل الاعمال الإسرائيلي (اودي اينجل) وتستخدم لعقد اجتماعات سرية بشأن “اتفاقيات التطبيع”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى الأحد، وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم شمال غربي المملكة.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث “سبل تعزيز العلاقات ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط”.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، “لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.