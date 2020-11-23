هذا ما قاله كاتب فلسطيني عما فعله نتنياهو بابن سلمان متعمدا ثم تركه يتخبط في بيانات النفي

علق الكاتب الفلسطيني المعروف، نظام المهداوي، على التسريبات بشأن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السرية للمملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، في مدينة نيوم مشيرا إلى أن نتنياهو فضحهم ثن تركهم يتخبطون في بيانات النفي.

وقال نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن) في تغريدة له بتويتر معلقا على هذه الفضيحة للسعودية والتي تزامنت مع قمة العشرين:”يأبى نتنياهو إلا وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد، ويتركهم يتخبطون في بيانات النفي في مشهد يثير التندر، ويظهر عارهم وهوانهم أمام شعوبهم.”

يأبى نتنياهو إلا وأن يفضحهم على رؤوس الإشهاد، ويتركهم يتخبطون في بيانات النفي في مشهد يثير التندر، ويظهر عارهم وهوانهم أمام شعوبهم. قيمتهم الحقيقية كما يراهم نتنياهو أذلاء مستسلمين بلا شرعية.#نتنياهو_يدنس_ارض_الحرمين #محمد_بن_سلمان #السعودية pic.twitter.com/b0uhb6Kccu — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 23, 2020

ويشار إلى أنه في أول رد فعل له على تسريب خبر زيارته السرية للمملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على التقارير بشأن هذه الزيارة التي تمت، أمس الأحد.

وردا على سؤال خلال اجتماع لكتلة حزب “الليكود” حول زيارته السرية للسعودية ومقابلته محمد بن سلمان، قال نتنياهو: “هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور ولا أنوي البدء في ذلك الآن”، حسبما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وجاءت تصريحات نتنياهو جاءت بعدما نفت الخارجية السعودية حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين. مؤكدة أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن لقاء الوزير بومبيو مع ولي العهد السعودي في نيوم، خلال زيارته السعودية أمس، كان “مثمرا”، لكن المتحدثين باسم بومبيو رفضوا التعليق على مسألة مشاركة نتنياهو في اللقاء.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​ أن “تسريب الخبر عن لقاء سري” بين نتنياهو وولي العهد السعودي “أمر غير مسؤول ومثير للقلق”.

بخلاف ذلك، رحب وزير التربية الإسرائيلي يوآف غالانت بالكشف عن الزيارة، ولو بشكل غير رسمي، مؤكدا حقيقة حدوثها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين، قام أمس، الأحد، برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية.

حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتابع مشيرا للذل والهوان السعودي الذي تسبب به الأمير المراهق مقابل صعوده للعرش:”قيمتهم الحقيقية كما يراهم نتنياهو أذلاء مستسلمين بلا شرعية.”

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