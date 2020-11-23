مصري غلب الشيطان بما فعله بابنته المراهقة.. هتك عرضها وهذا ما كان يفعله مع أي عريس يقدم لخطبتها!

قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بالسجن المؤبد على أب هتك عرض ابنته وأجبرها على التعري أمامه ومشاهدة أفلام جنسية، حتى تسبب في هروبها من البيت، بعد فشل والدتها في إبعاده عن ابنتها.

وكانت البداية كما نقلت وسائل إعلام مصرية حين تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من (أ.أ) 40 سنة سائق ، باختفاء ابنته “ف” طالبة 17 سنة منذ عدة أيام عقب خروجها للدرس وعدم العثور عليها.

وبعد عثور المباحث على مكان الفتاة، أكدت أنها غادرت المنزل بسبب قيام والدها بتكرار التحرش بها وهتك عرضها منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن والدتها حين علمت بالأمر حاولت إثنائه عن أفعاله ولكنه أصر واستمر في التحرش بها فنصحتها والدتها بمغادرة المنزل حفاظاً على نفسها.

وأكدت الفتاة في التحقيقات أن والدها كان يجبرها على ممارسة الجنس معه ولكنه كان يحافظ على عذريتها، وكان يرفض أي عريس يتقدم لها بسبب رغبته في بقائها بالمنزل وبقاء الوضع على ما هو عليه.

وذكرت الأم أنها حاولت إثناء زوجها عن أفعاله وتهديده ولكنه كان دائم التعدي عليها وعلى ابنتها بالضرب لتنفيذ رغباته.

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة صحة ارتكاب المتهم للواقعة، كما اثبت تقرير الطب الشرعي وجود علامات تشير إلى تكرار استعمالها لواطا بإيلاج بفتحة الشرج من مدة يتعذر فنيا تحديدها.

وأصدر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أمرا بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت له اتهامات بالشروع فى مواقعة نجلته “ف”، 17 سنة، طالبة، بغير رضاها والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، وحسر ملابسها عنها ولامس قضيبه فرجها، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له.

وتضمن أمر الإحالة هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد وحسر ملابسها ومعاشرتها من الخلف فأحدث إصابتها الموصوفة آثارها بالتقرير الطبي، وتعريض أخلاق المجني عليها للخطر بأن أخبرها على مشاهدة مقاطع جنسية مرئية.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة المجني عليها والتي أقرت باعتياد والدها المتهم بالتعدي عليها جنسيا منذ صغرها بأن أجبرها مشاهدة مقاطع جنسية برفقته والاختلاء بها مرات متتالية وحسر ملابسها عنها والجثم فوقها واغتصابها بالقوة والتهديد.

وأقرت “حبيبه .ا “، 38 سنة، ربة منزل، والدة المجني عليها، أنها علمت من ابنتها الطفلة قيام والدها المتهم بالاعتداء عليها جنسيا.

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