عبد المجيد الزنداني
عبد المجيد الزنداني
الهدهد

لتفادي جنون ابن سلمان وبطشه.. عبد المجيد الزنداني يصل إلى تركيا بعد معاناة في السعودية

كتب وطن
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ذكرت العديد من وسائل الإعلام اليمنية أن رجل الدين اليمني ، غادر ووصل إلى قبل ثلاثة أيام.

 

وفي هذا السياق نقل موقع “المشهد اليمني” عن مصادر مقربة من الزنداني أن الشيخ وصل إلى تركيا قبل 3 أيام قادما من السعودية.

 

من جانبه أكد الداعية المصري المعروف ومستشار وزير الأوقاف السابق محمد الصغير، في تغريدة على حسابه في “تويتر” وصول الزنداني لتركيا.

 

 

من جانبه قال الصحفي والكاتب اليمني محمد العمراني، سكرتير الزنداني السابق، إن الشيخ غادر السعودية بشكل طبيعي، نافيا ما يشاع عن هروبه من السعودية.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تصنيف جماعة “” بأنها “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وفق أوامر ولي العهد .

 

وكان الزنداني يقيم في السعودية مع عدد من أفراد أسرته، ولجأ إليها منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015.

 

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