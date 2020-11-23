“عُمان دولة وليست شركة”.. أجرأ تصريحات لأكاديمي عماني عن الوضع الداخلي للسلطنة وهذا ما قاله

عبر الدكتور أنور الرواس البروفيسور العُماني والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس، عن استيائه من بعض وسائل الإعلام العمانية التي صارت “حكومية” أكثر من الحكومة نفسها، مؤكدا على أن النقد البناء للمؤسسات والمسؤولين والإشارة للخطأ هو طريق النهوض بالدولة.

وقال أنور الرواس في لقائه على إذاعة “هلا إف إم” إنه يجب على الوزير أن يتحمل ويصبر في هذه السنوات العجاف.

وتابع موجها حديثه للمسؤولين بالدولة:”كما فرضتوا الضرائب عليكم أن تتحملوا”، مشددا في نفس الوقت على أنه عندما تصل تبعات الأزمة المالية إلى الرواتب فإن “رواتب ذوي الدخل المحدود يجب أن لا تُمس”.

وأضاف الأكاديمي العماني منتقدا بعض وسائل الإعلام العمانية:”على المؤسسات الإعلامية أن تشارك الجميع، وأن لا تكون حكومية أكثر من الحكومة نفسها، تريد إعلاما مستقلا كيانا ومؤسسة وأفرادا، ما نراه الان أن الإعلام حكومي أكثر من الحكومة نفسها والحكومة لا تريد هذا الشيء”.

وتابع أنور الرواس موجها حديثه للمسؤولين:”على الجميع أن يكونوا صادقين وعلى الوزراء أن يكونوا صادقين ويلتقو بالمواطنين ويطلعوهم على المشاكل ويشاركوهم الأمر لامتصاص الصدمات، فهذه مرحلة القول لتأتي بعدها مرحلة العقل والعمل والبناء والاستدامة بإذن الله”.

واختتم الأكاديمي العماني حديثه بالقول إن بلا شك “الوطن خط أحمر وكل العمانيين يعلمون هذا والسلطان رمزنا وقائدنا وهيبة الدولة لا تمس”، لكن على المواطن أن يتحدث ويشارك بالقرار فهو جزء من الدولة، وعند توجيه الانتقاد لشيء ما فها ليس انتقاد للوزير.

وأوضح أنه إذا تم تفسير كل الانتقادات على هذا النمط من الأفراد داخل المجتمع فلن يصح شيء، مشددا على أن سلطنة عمان “دولة وليست شركة”.