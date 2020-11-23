“شاهد” محمد رمضان يتلقى صدمة حياته قبل عودته من دبي إلى مصر بسبب احتضانه المطرب الإسرائيلي

على إثر الضجة الكبيرة التي أحدثتها صوره مع مطرب إسرائيلي في دبي، قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

كانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.بحسب “فوشيا”

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من

مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون هناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

ونشر رمضان خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على غلاف الحساب.

وكان الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة برفقة الفنانين الإسرائيلي والمصري مستخدما وسم #دبي_تجمعنا، قبل حذفها عقب موجة من الهجوم.

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”.