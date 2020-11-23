الحوثيون يقصفون محطة أرامكو
الحوثيون يقصفون محطة أرامكو
الهدهد

“شاهد” لماذا حذف مراسل قناة الإخبارية السعودية تغريدته عن قصف الحوثيين أرامكو؟!

كتب وطن
0

أثار قيام  مراسل قناة الإخبارية بحذف تغريدة تحدث فيها عن اندلاع حريق في محطة شرق بعد إعلان المحطة، تساؤلات المتابعين عن السبب وراء ذلك.

وكان مراسل “الإخبارية” السعودية، خالد ربيع، نشر تغريدة جاء في فيها: “اندلاع حريقة بمحطة شرق مدينة جدة وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الدفاع المدني”.

ولفت المراسل إلى أنه سيكون على الهواء مباشرة من موقع الحريق على شاشة القناة للحديث عن تفاصل ما جرى.

وفسّر متابعون حذف المراسل “ربيع” تغريدته، باتصالات عليا وضغوط أجبرته على ذلك، لا سيما وأنّ مصدراً سعودياً رسمياً لم يعترف حتى الآن باستهداف محطة أرامكو.

يأتي ذلك بينما أعلن استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي أرامكو قرب مدينة جدة بقصف صاروخي، وذلك وفق ما أوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” آثار الانفجار القوي الذي خلفه استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو في جدة.

وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع “قدس 2” وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

وأوضح المتحدث العسكري، أن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، محذراً من تواصل العمليات في العمق السعودي.

الجدير ذكره، أن الحوثيين هددوا في وقت سابق من الشهر الجاري باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده .

قد يعجبك ايضا
غير مصنف

“مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء العار الذي جمع ابن سلمان بـ نتنياهو…

حياتنا

“شاهد” ظهور الوليد بن طلال العاري يثير جدلاً واسعاً.. هذا ما فعله مع أحد…

الهدهد

هذا هو السبب الحقيقي لقصف أرامكو بالتزامن مع لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في نيوم!

تقارير

مفاجأة عن زيارة سرية أجراها نتنياهو إلى السعودية والتقى خلالها محمد بن سلمان في مدينة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.