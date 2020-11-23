“شاهد” لماذا حذف مراسل قناة الإخبارية السعودية تغريدته عن قصف الحوثيين أرامكو؟!

أثار قيام مراسل قناة الإخبارية السعودية بحذف تغريدة تحدث فيها عن اندلاع حريق في محطة أرامكو شرق جدة بعد إعلان الحوثيين قصف المحطة، تساؤلات المتابعين عن السبب وراء ذلك.

وكان مراسل “الإخبارية” السعودية، خالد ربيع، نشر تغريدة جاء في فيها: “اندلاع حريقة بمحطة ارامكو شرق مدينة جدة وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الدفاع المدني”.

ولفت المراسل إلى أنه سيكون على الهواء مباشرة من موقع الحريق على شاشة القناة للحديث عن تفاصل ما جرى.

وفسّر متابعون حذف المراسل “ربيع” تغريدته، باتصالات عليا وضغوط أجبرته على ذلك، لا سيما وأنّ مصدراً سعودياً رسمياً لم يعترف حتى الآن باستهداف محطة أرامكو.

يأتي ذلك بينما أعلن الحوثيون استهداف محطة توزيع لعملاق النفط السعودي أرامكو قرب مدينة جدة بقصف صاروخي، وذلك وفق ما أوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” آثار الانفجار القوي الذي خلفه استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو في جدة.

وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف سريع أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع “قدس 2” وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

وأوضح المتحدث العسكري، أن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعيا الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، محذراً من تواصل العمليات في العمق السعودي.

الجدير ذكره، أن الحوثيين هددوا في وقت سابق من الشهر الجاري باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.