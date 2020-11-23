“شاهد” ظهور الوليد بن طلال العاري يثير جدلاً واسعاً.. هذا ما فعله مع أحد مشاهير “سناب شات” في نيوم!

أثار الوليد بن طلال الأمير السعودي البارز، جدلاً واسعاً بظهوره الغريب أثناء تنفيذه مقلباً في مشهور “سناب شات” السعودي المعروف باسم “الربع”.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، لحظة دخول الوليد بن طلال استراحة في إحدى الجزر بنيوم فيما يبدو بعد ممارسته رياضة الجري مع مجموعة من الأشخاص، وأوعز لهم بالدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها “الربع”.

وظهر الوليد بن طلال في الفيديو عاري الصدر، ولا يرتدي سوى “شورت” رياضي، وحذاء.

ودخل مجموعة من الأشخاص على “الربع” الذي كان يستيقظ فيما يبدو من نومه وقاموا بإفزاعه، فيما ظهر من خلفه الأمير الوليد بن طلال ليمازحه.

وأمسك الوليد بن طلال بمحرمة ورقية مسح بها فمه وأنفه وألقاها على الأرض في تصرف أثار الجدل.

جديد الامير الوليد بن طلال متي اكون صديقه pic.twitter.com/oudOuPxaDO — عبدالكريم بن سلطان (@Abdelkrim_34) November 22, 2020

ولم يلتفت المغردون سوى لإطلالة الوليد بن طلال، وتصرفه برمي المحرمة بعد استخدامها، ورأوا أن ظهوره عاري الصدر والشعر يُغطي جسده وإبطيه، يُعد قلة نظافة، فكتب د.عبدالهادي البندر: “المقطع للأسف فيه قرف، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة منها نتف الإبط، دين الإسلام دين النظافة والجمال إن الله نظيف يحب النظافة”.

المقطع للأسف فيه قرف 🤔 قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة منها نتف الإبط دين الإسلام دين النظافة والجمال إن الله نظيف يحب النظافة — Dr.Abdulhadi Albandar (@DAlbandar) November 23, 2020

وعلق مغرد باسم “الدوكالي” قائلاً: ” أمير ومن أغنياء العالم ومعفن”.

امير ون أغنياء العالم ومعفننن😷 — الدوكالي (@AhmedAldokalya) November 22, 2020

وشبه آخر شعر إبطه بقنافذ من الشعر، وشبهه آخر بمزرعة غثيث.

أباطه تقول قنافذ من الشعر. — ابْنُ آدَمْ (@FAlwtaid) November 22, 2020

يعع امير ومعه فلوس الدنيا مو قادر يحلق اباطه 🤢🤢 — O B D 🙂 (@5wiin) November 22, 2020

شعر باطه تقال مزرعه غثيث — حـربـيّـة 👑 (@heny_me) November 22, 2020

شعر اباطه شابك مع شعر صدره 🤮 واخذ المنديل مسح خشمه ورماها ❗️❗️ — ✌النداوي 🇸🇦 (@vvvvvvviiippppp) November 22, 2020

قرف ماينطف جسمه🤮🤮🤮😷😷 — rndoo (@Rndoo123) November 22, 2020

شفرات الحلاقه مقصره معه بشي 🤮 — Arwa Alajmi (@alajmi6_arwa) November 22, 2020

ورأى آخرون أن ظهوره كـ”المجنون” بمقطع الفيديو جاء نتيجة ما حدث له بفندق “الريتز” بعد اعتقاله.

من عقب الريتز … خلوه ع الحديدة حتى موس ما عندة 😂 — Moath Al-shaya (@moathcity) November 22, 2020

عقب الريتز جن وقعد — Moon (@mooni_8045) November 22, 2020

لا تلومونه عقب الريتز وهو مستخف يالله لا بليتنا — ‏وردة أمل 🌸🌷💕🇶🇦 (@Q97455) November 22, 2020

من زود ماهو خبل و منقهر من تعليقة الريتز .. ماله نفس يحلق اباطه هالخايس — 《 دِرْع قِطَر 》 (@3omri_Qtr) November 22, 2020

هذا وقد تعرّض الأمير الوليد بن طلال لضربة مالية قاسية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتمثل الضربة في خسارة شركة “المملكة القابضة” المملوكة للوليد بن طلال،1.3 مليار ريال (364 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وكان الأمير الوليد بن طلال قد احتجز ثلاثة أشهر في حملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعوى مكافحة الفساد في عام 2017.

وأُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال بعد تسويات مالية مع السلطات السعودية.

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