صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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أختي الصغيرة من إسرائيل.. “شاهد” إماراتي يخلع سرواله ويستقبل الفتيات الإسرائيليات في منزله بدبي!

كتب Author 2
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يبدو أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الامارات وإسرائيل قد تطورت إلى أبعد من ذلك، بعد أن أثار مقطع فيديو نشره شاب إماراتي لاستقباله فتاة إسرائيلية في منزله بدبي غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن” الشاب الإماراتي وهو يعرف بنفسه وبالفتاة الإسرائيلية التي تدعى لورينا الخطيب، واصفاً الفتاة بأخته الصغيرة معبراً عن فرحته بزيارتها لمنزله، قائلاً: “كان موعد جميل ولقاء جميل جداً”.

 

بدورها ردت الفتاة الإسرائيلية بالقول: “شكراً على الاستقبال الأكثر من رائع وإن شاء الله نشوفكم في قريبا جداً”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معتبرين ان والتي تعرف بإمارة البارات ستعمل على استجلاب الدعارة من وتشجيعها.

 

الجدير ذكره، أن وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيع برعاية أمريكية جرت مراسمه في الأمريكي، وبوساطة شخصية من الرئيس الأمريكي .

 

وعلى إثر ذلك وقعت وتل أبيب عدداً من الاتفاقيات أبرزها الإعفاء من التأشيرات لمواطني البلدين، الأمر الذي يعتبر سابقة من نوعه في البلدين اللذين يفرضان إجراءات مشددة بشأن السفر إليهما.

 

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