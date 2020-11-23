أختي الصغيرة من إسرائيل.. “شاهد” إماراتي يخلع سرواله ويستقبل الفتيات الإسرائيليات في منزله بدبي!

يبدو أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الامارات وإسرائيل قد تطورت إلى أبعد من ذلك، بعد أن أثار مقطع فيديو نشره شاب إماراتي لاستقباله فتاة إسرائيلية في منزله بدبي غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن” الشاب الإماراتي وهو يعرف بنفسه وبالفتاة الإسرائيلية التي تدعى لورينا الخطيب، واصفاً الفتاة بأخته الصغيرة معبراً عن فرحته بزيارتها لمنزله، قائلاً: “كان موعد جميل ولقاء جميل جداً”.

بدورها ردت الفتاة الإسرائيلية بالقول: “شكراً على الاستقبال الأكثر من رائع وإن شاء الله نشوفكم في إسرائيل قريبا جداً”.

كانت العلاقة من أجل التجارة

الحين صارت من أجل الدعارة

اختك الصغيرة أجل !!!

😂😂😂 pic.twitter.com/SXIt9zIyB1 — محمد السويدي (@malsowaidi7) November 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معتبرين ان دبي والتي تعرف بإمارة البارات ستعمل على استجلاب الدعارة من تل أبيب وتشجيعها.

ويجيك خنوري خادم تائه فالارض

يقولك نحن ماعندنا سفاره للصهاينه pic.twitter.com/heOraosIec —  سنآد (@snad974) November 23, 2020

دلعني يا كبير دلعني يا اخوي 💃 🍷 — بوراشد ✌️ (@TVMQar5zE0mSJII) November 23, 2020

هذا مستواهم 😂😂😂 — عبداللطيف المهندي (@qa78787) November 23, 2020

اكيد اخته فمثل هذا لم يعد له من الرجولة شيء اما الدين فلا تسل — Hilal (@Hilal07122196) November 23, 2020

علي #بوتين ان يتدخل لوقف هذه المهزلة

.

لان #الإمارات_العربية_المتحدة تضرب سوق عاهرات #روسيا اقتصاديا وخاصة #سوق_نايف😂 — يانهار اسود😱..👈انا الاسود (@BlackMido6) November 23, 2020

اختك ههههه هي تضحك عليك يا … — gulumseltatlilar (@gulumseltatlil2) November 23, 2020

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الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيع برعاية أمريكية جرت مراسمه في البيت الأبيض الأمريكي، وبوساطة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى إثر ذلك وقعت أبوظبي وتل أبيب عدداً من الاتفاقيات أبرزها الإعفاء من التأشيرات لمواطني البلدين، الأمر الذي يعتبر سابقة من نوعه في البلدين اللذين يفرضان إجراءات مشددة بشأن السفر إليهما.

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