سياسي كويتي يحذر “خيالة العشائر” في الخليج إذا وجهت ضربة عسكرية ضد إيران.. هذا ما سيجري لكم!

في تعليقه على التحركات الأمريكية في منطقة الخليج العربي والتهديدات لإيران باحتمالية شن عملية عسكرية إسرائيلية أمريكية ضد منشآتها النووية، قال السياسي الكويتي البارز، ناصر الدولة إن الأحداث لا تزال تتجمع لتكوين صورة قاتمة وسوداوية في الإقليم.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لا تزال الأحداث تتجمع لتكوين صورة قاتمة سوداوية في الاقليم فهناك حشد أساطيل وتصعيد كبير وسحب قوات من مناطق كلها تعني أننا نقترب من انفجار لا يعلم مداه إلا الله لذلك نحن في حاجة لتحصين جبهتنا الداخلية ولم شمل جميع أطياف المجتمع لتحمل تداعيات القادم من الأحداث وبسرعة وشجاعة”.

لا تزال الاحداث تتجمع لتكوين صورة قاتمه سوداويه في الاقليم فهناك حشد اساطيل و تصعيد كبير و سحب قوات من مناطق كلها تعني اننا نقترب من انفجار لا يعلم مداه الا الله لذلك نحن في حاجة لتحصين جبهتنا الداخلية و لم شمل جميع اطياف المجتمع لتحمل تداعيات القادم من الاحداث وبسرعة و شجاعة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 23, 2020

وأضاف الدويلة: ” ماذا لو اندلعت الحرب ضد إيران وهي حرب لا تهدف أبداً لتغيير النظام الإيراني فليس هذا في حساب أحد إلا في مخيلة المخدوعين فالحرب لو وقعت ستكون محصورة في تدمير منشآت إيران النووية وستعلن اسرائيل وأمريكا فوراً وقف إطلاق النار لكن خيالة العشائر سيتلقون ضربة تدمر كل بنيتهم التحتية”.

ماذا لو اندلعت الحرب ضد ايران وهي حرب لا تهدف ابدا لتغيير النظام الايراني فليس هذا في حساب احد الا في مخيلة المخدوعين فالحرب لو وقعت ستكون محصورة في تدمير منشآت ايران النووية و ستعلن اسرائيل و امريكا فورا وقف اطلاق النار لكن خيالة العشاير سيتلقون ضربة تدمر كل بنيتهم التحتية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 23, 2020

وتابع الدويلة: “إيران تعرف أنها إذا تلقت ضربة ستكون محدودة في مشروعها النووي وهي تعرف أن عهد بايدن سيرمم العلاقة معها بسرعة ويرفع العقوبات لكن أسعار النفط ستكون منخفضة ولن تسعفها لإعادة البناء لذلك سيكون أكبر هدف لإيران ليس قصف اسرائيل بل تدمير نفط المنطقة بالكامل فتستفيد هي من ارتفاع الأسعار”.

ايران تعرف انها اذا تلقت ضربة ستكون محدودة في مشروعها النووي وهي تعرف ان عهد بايدن سيرمم العلاقة معها بسرعة ويرفع العقوبات لكن اسعار النفط ستكون منخفضة ولن تسعفها لاعادة البناء لذلك سيكون اكبر هدف لايران ليس قصف اسرائيل بل تدمير نفط المنطقة بالكامل فتستفيد هي من ارتفاع الاسعار — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 23, 2020

واستكمل الدويلة: “أي حرب في المنطقة لن تؤدي لسقوط نظام إيران ولكنها ستحقق الأمن لإسرائيل وتدمر جميع البنية التحتية في دول الخليج فلا نفط ولا غاز ولا كهرباء لذلك يجب علينا بشكل واضح عدم الدخول في أي حرب ضد إيران تشعلها إسرائيل تحت أي سبب ويجب تجنب الحرب بموقف واضح وصريح ألا هل بلغت اللهم فاشهد”.

اي حرب في المنطقة لن تؤدي لسقوط نظام ايران و لكنها ستحقق الامن لاسرائيل و تدمر جميع البنية التحتيه في دول الخليج فلا نفط و لا غاز ولا كهرباء لذلك يجب علينا بشكل واضح عدم الدخول في اي حرب ضد ايران تشعلها اسرائيل تحت اي سبب و يجب تجنب الحرب بموقف واضح و صريح الا هل بلغت اللهم فاشهد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 23, 2020

الجدير ذكره، أنه في خطوة وصفت بأنها رسالة إلى إيران، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قاذفات “B-52” في الشرق الأوسط، أمس السبت، وذلك في إطار التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية شن أمريكا وإسرائيل عملية عسكرية ضد طهران وبرنامجها النووي.

وقالت القيادة المركزية، إن أطقم قاذفات “B-52” بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار في مهلة قصيرة من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، مبينةً أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي، خيارات لمهاجمة إيران.

ووفقاً لهذه التقارير فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم ثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، سحب نحو ألفي جندي أمريكي إضافي من أفغانستان، بحلول 15 يناير، أي قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وبذلك سيصبح عدد القوات الأمريكية في هذا البلد 2500 عسكري.

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