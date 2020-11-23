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حماس وفصائل فلسطينية تطالب “ابن الصهاينة” محمد بن سلمان بتوضيح حول “خلعه سرواله” لنتنياهو في نيوم

كتب وطن
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أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية وفصائل أخرى بيانات شديدة اللهجة بشأن الأنباء المسربة، حول لقاء سري جمع ، ورئيس وزراء الاحتلال أمس، الأحد، في مدينة مطالبين الرياض بتوضيح حول هذا الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة.

 

القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري، وصف المعلومات حول زيارة السرية للسعودية بأنها خطيرة إن صحت.

 

 

ودعا في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) الرياض لتوضيح ما حدث “لما يمثله من إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية” حسب قوله.

 

من جانبها دانت حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، استقبال نتنياهو في ، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “سقوطا سياسيا وردة عن الثوابت.

 

كما اعتبرت هذه الزيارة السرية بمثابة خيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللمسجد الأقصى المبارك، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.

 

من جانبه، قال ، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في تعليق لقناة “روسيا اليوم” إنه إذا صحت الأنباء عن استضافة السعودية لنتنياهو، فإن “هذا الموقف مخالف لمبادرة السلام العربية”.

 

وأضاف البرغوثي أنه “يجب الحذر من ألاعيب نتنياهو، فهو يحاول خلق أمر واقع لا تستطيع إدارة (الرئيس الأمريكي القادم جو) بايدن التراجع عنه”.

 

ويشار إلى أنه في وقت لاحق اليوم، نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

 

مع ذلك، سبق أن أكد وزير التربية الإسرائيلي يوآف غالانت حقيقة الزيارة، كما نقل عدد من التقارير الإعلامية عن مسؤولين سعوديين دون أن تكشف هويتهم، تأكيدهم لعقد اجتماع بين نتنياهو وبن سلمان.

 

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