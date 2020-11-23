حماس وفصائل فلسطينية تطالب “ابن الصهاينة” محمد بن سلمان بتوضيح حول “خلعه سرواله” لنتنياهو في نيوم

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وفصائل أخرى بيانات شديدة اللهجة بشأن الأنباء المسربة، حول لقاء سري جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، الأحد، في مدينة نيوم مطالبين الرياض بتوضيح حول هذا الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة.

القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري، وصف المعلومات حول زيارة نتنياهو السرية للسعودية بأنها خطيرة إن صحت.

المعلومات حول زيارة #نتنياهو للسعودية خطيرة – ان صحت -،

وندعو #السعودية لتوضيح ما حدث لما يمثله ذلك من اهانة للأمة واهدار للحقوق الفلسطينية.#التطبيع_خيانة — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) November 23, 2020

ودعا في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) الرياض لتوضيح ما حدث “لما يمثله من إهانة للأمة وإهدار للحقوق الفلسطينية” حسب قوله.

من جانبها دانت حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، استقبال نتنياهو في السعودية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “سقوطا سياسيا وردة عن الثوابت.

كما اعتبرت هذه الزيارة السرية بمثابة خيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللمسجد الأقصى المبارك، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.

من جانبه، قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في تعليق لقناة “روسيا اليوم” إنه إذا صحت الأنباء عن استضافة السعودية لنتنياهو، فإن “هذا الموقف مخالف لمبادرة السلام العربية”.

وأضاف البرغوثي أنه “يجب الحذر من ألاعيب نتنياهو، فهو يحاول خلق أمر واقع لا تستطيع إدارة (الرئيس الأمريكي القادم جو) بايدن التراجع عنه”.

ويشار إلى أنه في وقت لاحق اليوم، نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

مع ذلك، سبق أن أكد وزير التربية الإسرائيلي يوآف غالانت حقيقة الزيارة، كما نقل عدد من التقارير الإعلامية عن مسؤولين سعوديين دون أن تكشف هويتهم، تأكيدهم لعقد اجتماع بين نتنياهو وبن سلمان.

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