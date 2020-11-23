تدهور الحالة الصحية للشيخ ناصر صباح الأحمد.. نقل على وجه السرعة للعناية وهذه اخر التطورات

أعلنت حسابات كويتية شهيرة عن تدهور صحة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النجل الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير الدفاع الكويتي السابق.

وذكر حساب “شاهين” الشهير عبر “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”، أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية دون ذكر تفاصيل أخرى.

نتمنى الشفاء العاجل لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الذي دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية ، ونسأل الله العظيم أن يطيل في عمره ويعيد له صحته يارب#ناصر_صباح_الأحمد — شاهين (@SAH_965) November 22, 2020

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح خرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية وتم نقله لجناح المستشفى.

خرج قبل قليل معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية وتم نقله للجناح ، نتمنى من الله أن يطيل في عمره ويمده بالصحة والعافية إن شاءالله — شاهين (@SAH_965) November 23, 2020

وذكرت بعض المواقع أن الشيخ ناصر صباح الأحمد كان يعاني من مرض السرطان، وأن الفحوصات الطبية التي أُجريت مؤخراً أظهرت تعافيه بشكل كامل ، بعد التزامه بأخذ جرعات كيماوي على مدى سنتين من إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وتصدر هشتاج #ناصر_صباح_الأحمد التريند الأول في الكويت، والذي عبر الكويتيون خلاله عن حزنهم، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للشيخ ناصر الصباح.

#ناصر_صباح_الأحمد اللهم البسه ثوب الصحة والعافية

يارب العالمين pic.twitter.com/gfrzb7o3IP — أبومبارك (@MMalhajraf) November 23, 2020

اللهم البسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين.. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه ومرضى المسلمين

اللهم امين يارب👮🏻‍♀️💙#ناصر_صباح_الأحمد#صلاه_الفجر pic.twitter.com/5qhKh4763f — بنت الكويت 👮🏻‍♀️☺️🇰🇼👮🏻‍♀️🇰🇼👮🏻‍♀️🥰 (@jojoq81994) November 23, 2020

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/xIC2J70R8y — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) November 23, 2020

اللهم اشف وعاف عبدك #ناصر_صباح_الاحمد شفاءا لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين امين pic.twitter.com/nrEZQBx7lz — المهره الكويتيه (@al_mhrh) November 23, 2020

هذا ولم تصدر السلطات الكويتية حتى اللحظة بياناً رسمياً حول الأنباء المتداولة عن الحالة الصحية للشيخ ناصر الصباح .

الجدير بالذكر أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح (72 عاماً)، كان يجري في يوليو الماضي فحوصات طبية في الولايات المتحدة وعاد إلى الكويت بعد تدهور صحة والده الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك