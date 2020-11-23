ناصر صباح الأحمد
ناصر صباح الأحمد
الهدهد

تدهور الحالة الصحية للشيخ ناصر صباح الأحمد.. نقل على وجه السرعة للعناية وهذه اخر التطورات

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أعلنت حسابات كويتية شهيرة عن تدهور صحة الشيخ ناصر الصباح، النجل الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير الدفاع الكويتي السابق.

 

وذكر حساب “شاهين” الشهير عبر “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”، أن الشيخ دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية دون ذكر تفاصيل أخرى.

 

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح خرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية وتم نقله لجناح المستشفى.

 

وذكرت بعض المواقع أن الشيخ ناصر صباح الأحمد كان يعاني من مرض السرطان، وأن الفحوصات الطبية التي أُجريت مؤخراً أظهرت تعافيه بشكل كامل ، بعد التزامه بأخذ جرعات كيماوي على مدى سنتين من إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

 

وتصدر هشتاج #ناصر_صباح_الأحمد التريند الأول في ، والذي عبر الكويتيون خلاله عن حزنهم، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للشيخ ناصر الصباح.

 

 

هذا ولم تصدر حتى اللحظة بياناً رسمياً حول الأنباء المتداولة عن الحالة الصحية للشيخ ناصر الصباح .

 

الجدير بالذكر أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح (72 عاماً)، كان يجري في يوليو الماضي في وعاد إلى الكويت بعد تدهور صحة والده الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

 

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