كتبوا على جبينها هذه العبارة.. “شاهد” العثور على جثة عراقية في مكب نفايات بعد نحرها وتشويهها بالكامل!

عثرت قوات الأمن العراقية يوم الجمعة الماضي، على جثة امرأة مجهولة الهوية منحورة ومشوهة في جريمة هزت محافظة نينوى بالموصل شمالي العراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن “قوة أمنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مقتولة وعليها علامات نحر من الرقبة ومرمية بمكب للنفايات في حي الشيماء بالجانب الأيسر من المدينة.

وذكرت مصادر أمنية أن ملامح وجه الجثة كانت مشوهة وعليها علامات تعذيب وكُتب على جبهة المرأة عبارة (غسل عار)”.

العثور على جثة امرأة في العراق مكتوب عليها "غسل عار" pic.twitter.com/Fjgks5PlD7 — GDOSE (@GoldenDose) November 23, 2020

وأثارت الجريمة البشعة موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وألقى الناشطون باللوم على الفكر الداعشي الذي لا يزال يسيطر على مناطق عديدة من محافظة نينوى.

الفكر الداعشي اثر باهل الموصل بشكل فضيع بعد ماكانت مدينه مليانه مسيح وناس منفتحين فكرياً انتهى بيها الامر بيئه موبوئه https://t.co/26pjyG9bXW — boo ‏ (@thelostananna) November 23, 2020

"ليس الجاني في جرائم قتل النساء من أقدم على القتل، إنما التشريعات التي تخفف من عقوبته والمنظومة الاجتماعية التي تمجد أفعاله" في عدة دول يكون " جرائم الشرف " أو كما يسمى " غسل العار " سبب قاطع لقتل النساء واستباحة دمائهم https://t.co/YXxuqi3Ney — Topaz (@iTopazl) November 23, 2020

العراg أصلاً بئرة الfساد والجهل متشعب فيها بشكل فظيع عشان كذا تكثر فيها الجرائم الأخلاقية والأنسانية حتى كلامهم مكسر وغير مفهوم مايعرفون يربطون الكلام ببعض شعب بدائي ورجعي بشكل مخيف https://t.co/FtgAp2ZPPR — مَنيرفا (@_onlyEve_) November 23, 2020

ما لم يتم إلغاء القانون البعثي المتخلف بالسجن الرمزي ل٦ أشهر فقط للمجرم العار الذي إرتكبها ستستمر هذه الجرائم https://t.co/Dz7FKliy8O — Ali Almayaly (@AliAlzaidy12345) November 23, 2020

يتخطون الديّن ، والانسانيه ، وخصوصية العبد مع ربه ، ورغبة المرء الخاصه ، وكرامة الانسان ، وحرية العبد في تحديد مصيره ، وثمن الروح ، ليتخلص من كل جراثيم افكاره بجريمة يندفع اليها بدمٍ بارد بحجة غسل العار، وعارك انت حين تلطخت بدماء وتعديت حدود الله من يغسله يوم القيامه ؟ https://t.co/O2EQCWFPxY — ً (@iwbwa) November 23, 2020

هذا وقد شهدت مدينة الموصل أيضاً جريمة بشعة قبل أشهر حين عثر على جثة شرطية عراقية وعليها أثار ذبح.

وقال النقيب عدي سمير، من شرطة نينوى حينها: “عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر وقاموا بقتلها نحرا.

ولم يكتف المجرمون بقتلها وقاموا باختطاف ابنتها ذات الـ15 ربيعا، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين، القضاء على تنظيم “داعش” عسكريا، إلا أنه ما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.

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