هكذا جرى استحمار الشعب السعودي بنجاح.. أقوى تعليق من عميد قطري متقاعد على لقاء نتنياهو بـ ابن سلمان

علق العميد القطري المتقاعد، شاهين السليطي، على الفضيحة التي كشفتها وسائل الإعلام العبرية، والمتعلقة باللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم بالمملكة.

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “استكمالاً لمسلسل خيانة العرب، السعودية تستقبل نتنياهو ضيف بن سلمان، بعد أن تمت عملية استحمار الشعب السعودي بنجاح حسب خطة النقيدان ومعزبه في إمارة الشر”.

استكمالاً لمسلسل الخيانة للعرب والمسلمين

#السعودية تستقبل #نتنياهو_ضيف_بن_سلمان

بعد ان تمت عملية استحمار الشعب السعودي بنجاح حسب خطة #النقيدان ومعزبه في إمارة الشر — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة العميد القطري، معتبرين أن دول الحصار تصر على استكمال مسلسل التطبيع بعيداً عن القضية الفلسطينية.

لقاء ابناء العمومه والمذهب واحد الحرب على الاسلام والمسلمين — H-m-alshahwani (@FbrL02oHjcDzZUY) November 23, 2020

كانوا يلتقوا قبل تعيينه ولي عهد في البحر الاحمر و تعددت اللقاءات والاتصالات بينهم.

جاء اليوم ان ينشر الخبر وان يكون اللقاء في طنطوره. — Nasser (@Nasser22820844) November 23, 2020

ليسوا الحكام فقط هم الخون هناك بعض الشعوب العربيه تدعم هؤلاء الخون — كركيه أردنيه (@cj2PfsTjcQMw9IK) November 23, 2020

ليس غباء بل إستحمار pic.twitter.com/KpE1A92PqE — sadam (@sadam23045799) November 23, 2020

السعودية كانوا يريدوا إعلان الزيارة ولكن خافوا من محمود عباس يقطع عنهم المصروف

هههههههههه

يا أمه ضحكت من جهلها الأمم — أبو شادي (@ZqjriE9jstWiXnU) November 23, 2020

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، الإثنين، عن أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه سراً أمس الأحد إلى مدينة نيوم في السعودية .

ووفق موقع “والا” الإخباري العبري، فقد عقد “نتنياهو” اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما اورده “والا” لكنه لم ينفِ ذلك.

سبق هذا الكشف، انّ ذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ رحلة جوية أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة نيوم في السعودية، مشيرةً إلى أنه بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك