شاهين السليطي
شاهين السليطي
الهدهد

هكذا جرى استحمار الشعب السعودي بنجاح.. أقوى تعليق من عميد قطري متقاعد على لقاء نتنياهو بـ ابن سلمان

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علق العميد القطري المتقاعد، ، على الفضيحة التي كشفتها وسائل الإعلام العبرية، والمتعلقة باللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين في مدينة بالمملكة.

 

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “استكمالاً لمسلسل خيانة العرب، تستقبل نتنياهو ضيف بن سلمان، بعد أن تمت عملية استحمار بنجاح حسب خطة النقيدان ومعزبه في إمارة الشر”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة العميد القطري، معتبرين أن دول الحصار تصر على استكمال مسلسل بعيداً عن القضية الفلسطينية.

 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، الإثنين، عن أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي توجه سراً أمس الأحد إلى مدينة نيوم في السعودية .

 

ووفق موقع “والا” الإخباري العبري، فقد عقد “نتنياهو” اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ، ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

 

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما اورده “والا” لكنه لم ينفِ ذلك.

 

سبق هذا الكشف، انّ ذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ رحلة جوية أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون في إلى مدينة نيوم في السعودية، مشيرةً إلى أنه بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون.

 

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