وفاة انتصار الشراح.. صدمة في الكويت بعد انتشار الخبر وهذا ما قاله طارق العلي وكذلك فجر السعيد!

تصدر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة المحتويات الأكثر رواجاً عبر مُحركات البحث بعد تداول أنباء عن وفاتها، ما أثار جدلاً واسعاً وصدمة كبيرة بين محبيها وزملائها.

وبعد انتشار الخبر بقوة، خاصة أن انتصار الشراح تعرضت لمضاعفات صحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الأمعاء، خرج زميلها الفنان الكويتي طارق العلي ليؤكد قطعاً أنها مجرد شائعات.

وظهر طارق العلي بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قال فيه: “إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة انتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طولة العمر”.

وتابع العلي: “ما سمعتموه أو رأيتوه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها”.

ووجه العلي رسالة إلى مروجي الشائعة، وقال: “بالنسبة لمن يروج الإشاعة، نقول له الله يسامحك ويهديك. وأتمنى أن تنشغل بنفسك وتبتعد عن ترويج إشاعات كهذه”.

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وفي ذات السياق، نفت أيضاً الإعلامية الكويتية فجر السعيد خبر وفاة انتصار الشراح. وقالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “هل لكم أن تخجلوا من أنفسكم قليلاً وتتوقفون عن نشر الشائعات؟ الفنانة #إنتصار_الشراح بخير وخرجت أمس من المستشفى الحمدلله ولديها مراجعات فقط”.

ممكن تستحون على وجيهكم شوي وتوقفون اشاعات يا #خمّه 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 الفنانه #إنتصار_الشراح بخير وطلعت البارح من المستشفى الحمدلله وعندها مراجعات — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 20, 2020

ونشرت ناشطة كويتية في وقت سابق صورةً لها بصحبة انتصار الشراح، وقالت إنها بخير وصحة وسوف تخرج من المستشفى بعد أيام .

ووفق الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الشراح لحظة بلحظة فقد “كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة ما تقدر تاكل. ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب”.

وأضافت: “حينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية. وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية”.

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وتابعت القلاف: “هي تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكري،

وهو ما أثر عليها بعد العملية، ولهذا تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة”.

وأكملت: ” قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت ادعوا لي، انا محتاجة الدعاء الحين منكم. وهو ما فعلته ونشرته بين عموم الفنانين تلبية لرغبتها”.

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