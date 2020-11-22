حمد بن محمد آل الشيخ
حمد بن محمد آل الشيخ
الهدهد

وزير التعليم السعودي يؤكد مراجعة المناهج لضمان خلوّها من التطرف وفق الدين الجديد الذي جاء به ابن سلمان

كتب وطن
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في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال ، إن المملكة أجرت مراجعات للمناهج التعليمية “لضمان خلوّها من أفكار ”، وهو ما ا اعتبره ناشطون قدح بالأساس وأن كانت تدرس مناهج متطرفة لطلابها قبل كذلك.

 

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن خلال جلسة نقاشية ضمن أنشطة قمة مجموعة العشرين التي نظمتها افتراضيا عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

 

وتحدث الوزير آل الشيخ عن تجربة بلاده في التعليم أثناء الجائحة، وقال إنها تقدمت في 16 مؤشرا عالميا خلال وباء “كوفيد-19”.

 

وأثار تصريح الوزير عن مراجعة المناهج تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر معلقون المزاعم بأن المناهج تدعو للتطرف.

 

وكتب أحد النشطاء مستنكرا تصريحات وزير التعليم السعودي:”هذا التصريح يحسب على من أعده  كأنه يقول: كنا ندرس طلابنا ” بعض المبادئ المتطرفة”

 

وتابع:”التصريح و التعامل مع الاعلام و إيصال المعلومة..ليس بالشئ الهين”

 

وقالت ناشطة أخرى:”مناهجنا كانت خالية من أي تطرف،  تبي تقنعني انه الملك فهد رحمه الله كان غافل عن للي تقول  عنه بعهد و تحت ادارته كان التعليم ماشي تمام و لمعلم له مكانته عكس الحين”

 

بينما غرد خالد العتيبي:”غذو المناهج بالانحلال واخلوها من الاعتدال والمحافظة”

 

وأعلنت المملكة خلال السنوات الماضية أنها تعيد النظر في المناهج لمحاربة ما تصفه بالفكر المتطرف.

 

وقالت وزارة التعليم عام 2018 إنها تعيد صياغة المناهج لتطويرها وتخليصها من أي تأثير لأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

 

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