وزير التعليم السعودي يؤكد مراجعة المناهج لضمان خلوّها من التطرف وفق الدين الجديد الذي جاء به ابن سلمان

في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، إن المملكة أجرت مراجعات للمناهج التعليمية “لضمان خلوّها من أفكار التطرف”، وهو ما ا اعتبره ناشطون قدح بالأساس وأن السعودية كانت تدرس مناهج متطرفة لطلابها قبل كذلك.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن المناهج السعودية خلال جلسة نقاشية ضمن أنشطة قمة مجموعة العشرين التي نظمتها الرياض افتراضيا عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

وتحدث الوزير آل الشيخ عن تجربة بلاده في التعليم أثناء الجائحة، وقال إنها تقدمت في 16 مؤشرا عالميا خلال وباء “كوفيد-19”.

وأثار تصريح الوزير عن مراجعة المناهج تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر معلقون المزاعم بأن المناهج تدعو للتطرف.

مابها الا الخير لاتحاربون الاسلام بحجة التطرف — رحمه العنزي (@mn2628111) November 22, 2020

لضمان انبطاحها لحقوق الانسان — black (@black_r0) November 22, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا تصريحات وزير التعليم السعودي:”هذا التصريح يحسب على من أعده كأنه يقول: كنا ندرس طلابنا ” بعض المبادئ المتطرفة”

هذا التصريح يحسب على من اعده

كأنه يقول:

كنا ندرس طلابنا " بعض المبادئ المتطرفه" ( التصريح و التعامل مع الاعلام و إيصال المعلومة..ليس بالشئ الهين ) — Abu Omar (@abuosmn) November 22, 2020

وتابع:”التصريح و التعامل مع الاعلام و إيصال المعلومة..ليس بالشئ الهين”

وقالت ناشطة أخرى:”مناهجنا كانت خالية من أي تطرف، تبي تقنعني انه الملك فهد رحمه الله كان غافل عن للي تقول عنه بعهد و تحت ادارته كان التعليم ماشي تمام و لمعلم له مكانته عكس الحين”

مناهجنا كانت خاليه من اي تطرف تبي تقنعني انه الملك فهد رحمه الله كان غافل عن للي تقول عنه بعهد و تحت ادارته كان التعليم ماشي تمام و لمعلم له مكانته عكس الحين — امي ❤️حياتي (@Q4He3) November 22, 2020

بينما غرد خالد العتيبي:”غذو المناهج بالانحلال واخلوها من الاعتدال والمحافظة”

غذو المناهج بالانحلال واخلوها من الاعتدال والمحافظه — خـــــآلــــــد العـتـيـبـي (@1king511) November 22, 2020

وأعلنت المملكة خلال السنوات الماضية أنها تعيد النظر في المناهج لمحاربة ما تصفه بالفكر المتطرف.

وقالت وزارة التعليم عام 2018 إنها تعيد صياغة المناهج لتطويرها وتخليصها من أي تأثير لأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

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