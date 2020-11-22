ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

“نكتة عابرة للقارات”.. هذا ما قاله ضاحي خلفان عن ابن زايد وفجر سخرية الجميع حتى مخلوقات الفضاء

كتب وطن
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تسبب نائب رئيس شرطة دبي المقرب من حكام الفريق ، في موجة سخرية واسعة على موقع التواصل تويتر بعد تغريدة له عن ولي عهد أبوظبي .

 

ضاحي خلفان في تغريدته التي رصدتها (وطن) وصف محمد بن زايد برجل السلام الذي حول المنطقة لواحة سلام، حسب زعمه متناسيا جرائم الإمارات في اليمن وليبيا وتمويل الانقلابات بالمنطقة وغيرها.

 

 

وكتب ما نصه:”اصرار محمد بن زايد على خلق الشرق الاوسط واحة سلام …حاجة  لا يدرك ابعادها الا من يعرف اهمية السلام في الرقي والتقدم.”

 

وأثارت تدوينة خلفان موجة واسعة من السخرية على تويتر، وذكره النشطاء بجرائم الإمارات التي حولت المنطقة لحلبة صراع انقسم فيها العرب إلى تحالفات وأحزاب شتى بفضل مخططات ابن زايد الخبيثة.

 

 

 

 

 

وتتهم معظم المنظمات الحقوقية الإمارات بدعم جميع الديكتاتوريات حول العالم، واتباع أجندة خبيثة لتحقيق أهداف شخصية وضعها ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد الذي غيب أخيه خليفة عن الحكم عبر لعبة قذرة.

 

 

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