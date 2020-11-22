“نكتة عابرة للقارات”.. هذا ما قاله ضاحي خلفان عن ابن زايد وفجر سخرية الجميع حتى مخلوقات الفضاء

تسبب نائب رئيس شرطة دبي المقرب من حكام الإمارات الفريق ضاحي خلفان، في موجة سخرية واسعة على موقع التواصل تويتر بعد تغريدة له عن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ضاحي خلفان في تغريدته التي رصدتها (وطن) وصف محمد بن زايد برجل السلام الذي حول المنطقة لواحة سلام، حسب زعمه متناسيا جرائم الإمارات في اليمن وليبيا وتمويل الانقلابات بالمنطقة وغيرها.

اصرار محمد بن زايد على خلق الشرق الاوسط واحة سلام …حاجة لا يدرك ابعادها الا من يعرف اهمية السلام في الرقي والتقدم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 20, 2020

وكتب ما نصه:”اصرار محمد بن زايد على خلق الشرق الاوسط واحة سلام …حاجة لا يدرك ابعادها الا من يعرف اهمية السلام في الرقي والتقدم.”

وأثارت تدوينة خلفان موجة واسعة من السخرية على تويتر، وذكره النشطاء بجرائم الإمارات التي حولت المنطقة لحلبة صراع انقسم فيها العرب إلى تحالفات وأحزاب شتى بفضل مخططات ابن زايد الخبيثة.

وماهو السلام الذي يأتي بالطيران والمدفع والمدرعة والمرتزقة — عروة مقشر (@663wMQgXh5UWgzp) November 20, 2020

الشرق الاوسط كان يعيش في امن وسلام. حتي ظهور سيدك وتطاوله وتدخله في بلدانه . وجد الحرب والفوضى والاقتتال.في الشرق الاوسط — الحكيم الدروبي (@albdge521) November 20, 2020

اكيد هذا السلام الواقف إلى جانبه 🤣😂😅👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Ngvej7q8nV — SeNtiMenT🔰 (@tfqvkEFKQqDDm8w) November 20, 2020

قبحتم وقبحة البطون التي ولدتم منها مافي مشكلة في الشرق الوسط الى ودولة الشر هي السبب — sabeean (@sabeean1) November 21, 2020

وتتهم معظم المنظمات الحقوقية الإمارات بدعم جميع الديكتاتوريات حول العالم، واتباع أجندة خبيثة لتحقيق أهداف شخصية وضعها ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد الذي غيب أخيه خليفة عن الحكم عبر لعبة قذرة.

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