مودل روز بحمالة الصدر فقط و”هوت شورت” مع شاب شبه عاري.. “شاهد” هكذا استفزت السعوديين مرة أخرى!

عادت الفاشينستا السعودية مودل روز لإثارة الجدل من جديد، بعد خضوعها لجلسة تصوير في البحر، بأكثر الملابس جرأة منذ دخولها مجال الأزياء.

وظهرت مودل روز بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي حمالة صدر فقط. و”هوت شورت”، وتتراقص بطريقة إيحائية مع شاب عاري الصدر، والذي كان يقوم بتصويرها.

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وتساءل المُتابعون الذين عبروا عن غضبهم عن سبب صمت الشعب السعودي على تصرفاتها، فجاء في أحد التعليقات: “اللوم على السعوديين الشعب المحترم الذي لم يربها من أول وجديد، فليقاطعها 24 ساعة وسينعدل حالها”.

وكتب آخر: “ماذا لديها غير التعري ، نسأل الله العافية”.

واقترحت أخرى عليها التخلي عن الجنسية السعودية، وكتبت: “المفروض إذا الخليجيات أحبوا الحياة خارج بلادهم، يتخلوا عن جنسيتهم طالما لا تعجبهم عاداتنا وتربيتنا”.

وانتشر في وقت سابق فيديو لمودل وهي تشارك في تحدي الرقص الشرقي وتريد تحدي فيفي عبده.

وظهرت مودل روز بملابس فاضحة، كشفت بطنها، وكانت تضع فوق رأسها كوباً من الماء. لتثبت أنها قادرة أداء وصلة الرقص دون سقوط الكأس من على رأسها.

وسخر بعض المعلقين بقولهم إن مودل روز تريد تحدي الراقصة المصرية فيفي عبده المعروفة في هذا المجال.

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