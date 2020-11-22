مفاجأة عن زيارة سرية أجراها نتنياهو إلى السعودية والتقى خلالها محمد بن سلمان في مدينة نيوم بحضور “بومبيو”

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، الإثنين، عن أنّ رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه سراً أمس الأحد إلى مدينة نيوم في السعودية .

ووفق موقع “والا” الإخباري العبري، فقد عقد “نتنياهو” اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما اورده “والا” لكنه لم ينفِ ذلك.

سبق هذا الكشف، انّ ذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ رحلة جوية أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة نيوم في السعودية.

وذكرت أنه بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون.

وفي ذلك الوقت كان هناك خطاب من بومبيو وبن سلمان.

وقالت القناة: “إما أن بومبيو طلب شحنة أخرى من نبيذ مستوطنة (بساغوت) قرب مدينة رام الله، أو أن نتنياهو ويوسي كوهين طاروا لشرب القهوة مع محمد بن سلمان”.

واعتر مراقبون الرحلة السرية على انها ‬⁩ انفراجة في الاتصالات بين اسرائيل والسعودية في اطار “اتفاقيات التطبيع.

أما الطائرة التي اقلت نتنياهو ورئيس الموساد فهي طائرة تنفيذية خاصة وهي لرجل الاعمال الإسرائيلي (اودي اينجل) وتستخدم لعقد اجتماعات سرية بشأن “اتفاقيات التطبيع”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى الأحد، وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم شمال غربي المملكة.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث “سبل تعزيز العلاقات ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط”.

وقبل يومين، قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، “لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.