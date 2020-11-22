أفيخاي أدرعي ومحمد رمضان
أفيخاي أدرعي ومحمد رمضان
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صورة محمد رمضان في دبي أدخلت السرور على المتحدث باسم الاحتلال وعلاء مبارك يذكره بهذا الأمر

كتب وطن
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رد نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بأسلوب ساخر على المتحدث باسم جيش الاحتلال ، بعدما نشر صورة مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في وافتخر بها.

 

وجاء رد علاء مبارك على تغريدة لـ”أدرعي” تحمل الصورة عبر “تويتر”، حيث ذكر علاء، وهو الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بانتصارات الجيش المصري على الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973.

 

وحملت التغريدة الأصلية لأدرعي تعليقا جاء فيه: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق في دبي.”

 

فيما كتب علاء مبارك في رده على التغريدة:” سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض.

 

وكان الفنان المصري محمد رمضان، أثار ضجة جماهيرية وإعلامية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد ظهوره بصحبة المطرب الإسرائيلي، خلال زيارته

 

وأمس السبت، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

 

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة.

 

وفي تغريدة تحتوي مقطع فيديو، ظهر محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطربا إسرائيليا.

 

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