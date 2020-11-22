شمس الكويتية “حيّرت” الناس بصورة عارية الصدر .. هل أجرت عملية نفخ؟!

أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بين مُتابعيها إثر نشرها صورة جريئة جداً مرفقة بحديث عن الأخلاق.

وظهرت شمس الكويتية بالصورة التي نشرتها عبر “انستغرام” ورصدتها “وطن”، بفستان بأكمام شفافة، لا تغطي كتفيها، وصدر شبه عاري تماماً كشف مفاتنها بطريقة فاضحة.

وأرفقت شمس الكويتية الصورة بتعليق: ” ‏إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب”.

وسخر المتابعون من حديثها عن الأخلاق بصورة كهذه، فعلق أحدهم مُعدلاً على عبارتها: ” فالصدر يجذب أكثر”.

وكتب آخر: ” الأخلاق واقفة في الصفحة وتلطم”.

وألمح آخر إلى إجرائها عملية تجميل وتكبير لصدرها، وسخر بتعليقه قائلاً: “أخلاقك كبرانين ما شاء الله”.

وسخرت شمس الكويتية في وقت سابق من الضجة التي أثيرت حول انفصال الفنان المصري تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، دون أن تذكر اسمهما علناً.

وقالت شمس الكويتية بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن” موجهةً كلامها للمشاهير: “هل استشرتونا حين تزوجتوا؟ لا، هل استشرتونا حين أحببتم بعض؟ لا، إذا لماذا حين تتشاجرون وتتطلقون تُبلغونا؟”.

وتابعت شمس: “مع أنكم مطلقين منذ سنتين أصلا، وأعرف أناس يعيشون مع بعض أمام الكاميرات حبيبي وزوجي، وهم بالأساس مُطلقين، إلى متى الضحك على عقول الناس؟”