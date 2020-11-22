بيت كلب السيسي
بيت كلب السيسي
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“شاهد” “بيت كلب السيسي” يثير ضجة واسعة وتسريب جديد أصاب المصريين بجلطة!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بوسم “#بيت_كلب_السيسي” الذي يتصدر التريند منذ الأمس، عقب تسريب جديد نشره الإعلامي من داخل أحد قصور السيسي الرئاسية تحت الإنشاء.

 

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع صور من داخل أحد قصور السيسي تحت الإنشاء في منطقة العلمين شمالي البلاد، والذي قال الإعلامي معتز مطر في برنامجه على قناة “الشرق” المعارضة التي تبث من إنه من داخل أحد قصور الرئاسة في مدينة العلمين.

 

وأظهرت الصور بالمقطع بيوت للكلاب على مساحة واسعة ملحقة بالقصر، يوجد بداخلها حمامات مخصصة لهم بالإضافة إلى ، كما تحتوي أيضا على غرفة مخصصة لطبيبهم الخاص.

 

هذه المشاهد المسربة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل في مصر واحتل وسم #بيت_كلب_السيسي صدارة موقع تويتر، ليل السبت، حيث سخر متابعون من حرص السيسي على بناء بيوت بهذه المساحات لتربية الكلاب داخل قصوره، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الفقراء في مصر، وكثير منهم مهدد بهدم بيته بسبب قانون التصالح.

 

مغردون قارنوا أيضا بين مشاهد بيوت الكلاب في القصر الرئاسي وبين غرق شوارع بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، لاسيما محافظة الإسكندرية، بفعل الأمطار، وعدم اكتراث المسؤولين لغرق الكثير من المنازل، وتعرض الكثيرين لخطر الموت بالماس الكهربائي في الشوارع.

 

كما قارن آخرون وضع السجون المصرية المكتظة بالمعتقلين والرفاهية التي يتمتع بها الكلاب التي يربيها السيسي في قصوره.

 

ويشار إلى أن المقاول المصري محمد علي، في بداية ظهوره على الساحة السياسية، كشف تفاصيل بناء قصور رئاسية ضخمة بمئات الملايين من الجنيهات.

 

ومنذ عدة أشهر أذاع الإعلامي عبد الله الشريف مشاهد مسربة من داخل قصور رئاسية يتم تتشييدها على مساحات شاسعة بمنطقة العلمين الجديدة.

 

كل ذلك أثار ضجة كبيرة حينها، ما دعا الرئيس السيسي للتصريح بأنه بالفعل يبني قصورا رئاسية، وأنه مستمر في البناء، وأن هذا ليس من أجله بل من أجل مصر.

 

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