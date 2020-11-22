“شاهد” “بيت كلب السيسي” يثير ضجة واسعة وتسريب جديد أصاب المصريين بجلطة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم “#بيت_كلب_السيسي” الذي يتصدر التريند منذ الأمس، عقب تسريب جديد نشره الإعلامي معتز مطر من داخل أحد قصور السيسي الرئاسية تحت الإنشاء.

#بيت_كلب_السيسي

نجوع علشان نبني بيت الكلاب والثلاجة لسه فيها مياه بسه اصبروا معايا شويةوتشوفوا عجب العجاب pic.twitter.com/yBAvoCJciY — الحق حق (@bhbr6cjhVJAKizd) November 22, 2020

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع صور من داخل أحد قصور السيسي تحت الإنشاء في منطقة العلمين شمالي البلاد، والذي قال الإعلامي معتز مطر في برنامجه على قناة “الشرق” المعارضة التي تبث من تركيا إنه من داخل أحد قصور الرئاسة في مدينة العلمين.

وأظهرت الصور بالمقطع بيوت للكلاب على مساحة واسعة ملحقة بالقصر، يوجد بداخلها حمامات مخصصة لهم بالإضافة إلى مغاطس، كما تحتوي أيضا على غرفة مخصصة لطبيبهم الخاص.

وصلنا لدرجة بنقارن فيها المصري بالكلاب حرفياً

ومن موقعي هذا احب اقول

احاااااااااااااااااااااااااااااااااا

لكل واحد شايف المهزلة دي ولسا بيطبل

#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/seviWMFYFu — Adam (@Adamsjaber) November 22, 2020

هذه المشاهد المسربة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل في مصر واحتل وسم #بيت_كلب_السيسي صدارة موقع تويتر، ليل السبت، حيث سخر متابعون من حرص السيسي على بناء بيوت بهذه المساحات لتربية الكلاب داخل قصوره، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الفقراء في مصر، وكثير منهم مهدد بهدم بيته بسبب قانون التصالح.

لو تعثر كلب فى مصر لخشيت ان يسألنى الله لماذا لم تبني له قصراً ،،

.. من اقوال بلحه المأثوره ..#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/H9qHyPNJxb — احمد منصور (@AHI3yyOaymMfbdd) November 21, 2020

هو انا بعمل بيوت للكلاب وحمامات سباحه عشاني دا عشان ماسر 🙄

ياحبيبتي ياماسر #بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/PivE2CoTh6 — ريفية مصرية (@Bentmasr777) November 22, 2020

مغردون قارنوا أيضا بين مشاهد بيوت الكلاب في القصر الرئاسي وبين غرق شوارع بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، لاسيما محافظة الإسكندرية، بفعل الأمطار، وعدم اكتراث المسؤولين لغرق الكثير من المنازل، وتعرض الكثيرين لخطر الموت بالماس الكهربائي في الشوارع.

مصر السيسي 30 يونيو 2020 في صورة 😤🇪🇬#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/lJ9B0Qrtoh — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) November 21, 2020

ايوه عامل بيت للكلاب

و هعمل و اعمل و اعمل

انتوا مفكرين ده علشاني ولا ايه!😏

ده علشان انتصار لما تحب تلعب شويه تلاقي حد زيها تلعب معاه😏#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/WTn8cwKUcw — الله غالب (@medo141451) November 21, 2020

مات عمر يا خاله وجاء كلاب العرب ليعملوا قصور ويعملوا فيكم كده #بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/7BvraVz5MO — لا إله إلاّ الله محمد رسول اللّه (@6dISVT5rx4pkNfh) November 21, 2020

كما قارن آخرون وضع السجون المصرية المكتظة بالمعتقلين والرفاهية التي يتمتع بها الكلاب التي يربيها السيسي في قصوره.

ويشار إلى أن المقاول المصري محمد علي، في بداية ظهوره على الساحة السياسية، كشف تفاصيل بناء قصور رئاسية ضخمة بمئات الملايين من الجنيهات.

قسما بالله لو فكرتوا تعملوا ثورة لهخرج الكلاب بتاعتي تعضكم نفر نفر#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/wpcs96XGBs — الله غالب (@medo141451) November 22, 2020

ومنذ عدة أشهر أذاع الإعلامي عبد الله الشريف مشاهد مسربة من داخل قصور رئاسية يتم تتشييدها على مساحات شاسعة بمنطقة العلمين الجديدة.

كل ذلك أثار ضجة كبيرة حينها، ما دعا الرئيس السيسي للتصريح بأنه بالفعل يبني قصورا رئاسية، وأنه مستمر في البناء، وأن هذا ليس من أجله بل من أجل مصر.

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